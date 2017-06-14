22:14, 14 Haziran 2017 Çarşamba

FED faiz kararını açıkladı





ABD Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1-1,25 aralığına çıkarma kararı aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1-1,25 aralığına çıkarma kararı aldı. Fed Haziran ayı toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan yükselterek yüzde 1 - 1,25 aralığına çekti. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

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