FED faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1-1,25 aralığına çıkarma kararı aldı.
Fed Haziran ayı toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan yükselterek yüzde 1 - 1,25 aralığına çekti.
ABD Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1-1,25 aralığına çıkarma kararı aldı
İngiltere'nin başkenti Londra'da 24 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği, 18'i ağır 78 yaralının çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.
ABD'nin California eyaletinde bir kargo firmasının deposunda gerçekleşen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, aralarında saldırganın da bulunduğu 3 kişi yaralandı.
Sudan Devlet Başkanı Beşir, "Sudan mümkün olduğunca hızlı bir şekilde Körfez krizinin çözüme ulaşması, Arap ve Körfez bölgesinde işlerin normale dönmesi için yoğun çaba sarf ediyor" dedi
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun DEAŞ kontrolündeki Rakka'ya düzenlediği hava saldırılarında 300 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı
Japonya Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Enstitüsü Genel Müdürü Kaneko, "Eğer (yaşlanan nüfusa karşı) şimdiden ciddi önlemler almazsak, ileride geri dönülmez sonuçlarla karşılaşacağız." dedi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde KYB ve KDP, siyasi partiler arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle yaklaşık iki yıldır toplanamayan meclisin, "yeni başkan seçilerek yeniden işlevsel hale getirilmesi" kararı aldı
Musul kent merkezinin batı yakasında DEAŞ ile devam eden çatışmalardan dolayı evlerini terk eden sivillerin sayısı 690 bine ulaştı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, "Sırbistan askeri anlamda tarafsız kalmaya devam edecek ancak bu NATO iş birliğine engel değil" açıklamasında bulundu
AB, ABD'nin iklim değişimi anlaşmasından çekilmesine rağmen bu alanda mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceğini bildirdi
Muhalefetteki Unidos Podemos ittifakının, yaklaşık 7 aydır görevde olan azınlık hükümetine karşı sunduğu güvensizlik önergesi mecliste reddedildi
Avusturya'da bulunan 312 imam, Viyana İslam Merkezi Camisi önünde bir araya gelerek terörü, ırkçılığı ve aşırıcılığı kınadı
Belçika Başbakan Yardımcısı Croo, "Kimse Brüksel'de İngiltere hükümetini ve İngiliz vatandaşlarını cezalandırmaya çalışmıyor" dedi
Japonya hükümeti, Ukrayna vatandaşları için vizelerin kaldırılması üzerinde çalışmalara başladı.
Bosna'daki savaşta başkent Saraybosna yakınlarındaki Sokolina'da Sırp askerler tarafından hunharca katledilen 48 Boşnak sivil için katliamın yıl dönümünde anma töreni düzenledi
ABD'nin Virginia eyaletinde Kongre üyesine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Kongre üyesi Steve Scalise'in yaralandığı belirtiliyor