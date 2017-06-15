Türkiye-Küba diplomatik ilişkilerinin 65. yılında bir ilk

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla'nın bugün Ankara'ya yapacağı resmi ziyaret, Küba'dan Türkiye'ye dışişleri bakanı seviyesinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olacak.
Ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili görüşmelerde bulunacak Parrilla'nın ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman tarafından kabul edilmesi bekleniyor.
Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, ziyarette Türkiye - Küba ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınmasının, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü belirtildi.
Küba'nın, Türkiye'nin Latin Amerika'da özel önem verdiği ülkelerden biri olduğunu vurgulayan diplomatik kaynaklar, iki ülke diplomatik ilişkilerinin 65. yıl dönümünde gerçekleşen bu ziyaretin önemine dikkati çekti.
Küba Devlet Başkanı Fidel Castro, 1996 yılında Habitat Konferansı'na katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret etmişti.
Türkiye'den Küba'ya yapılan son ziyaret ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 10-11 Şubat 2015 tarihlerinde yapılmıştı. İki ülke arasında devlet başkanı düzeyindeki ilk resmi ziyaret olan ve tarihi önem taşıyan bu temaslar sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, o dönem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olan Mehdi Eker ve o dönem Kültür ve Turizm Bakanı olan Ömer Çelik ile çok sayıda Türk iş adamı eşlik etmişti.
Türkiye- Küba İş Forumu'nun da düzenlendiği ziyaret sırasında, "Doğumunun 1443. Yılında Hazreti Peygamber Aşk-ı Nebi" konulu hüsn-i hat sergisi açılmış ve iki ülke arasında turizm, kültür ve ekonomik işbirliği alanlarında 4 mutabakat zaptı imzalanmıştı.
Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na (BMGK) Küba'nın sunduğu "ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik, mali ve ticari ambargonun sona erdirilmesi" amacını taşıyan karar tasarısı için her yıl Küba lehinde oy veriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliğiyle gerçekleştirilen yönetim reformunun seçim kanununda köklü değişikliklerle tamamlanması gerektiğini söyledi
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Katarlı mevkidaşı Ahmed bin Casim ile bir araya gelerek iş birliği alanlarını değerlendirdiklerini ve Katar'ın ihtiyaçlarını hızlıca karşılama konusunda mutabık kaldıklarını söyledi
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla'nın bugün Ankara'ya yapacağı resmi ziyaret, Küba'dan Türkiye'ye dışişleri bakanı seviyesinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olacak.
Kumkapı’da 3 kişinin hayatını kaybettiği otelin sahibi tutuklandı
Başbakan Yıldırım, terörle mücadeleye ilişkin, "Bu belayı bu milletin başından defetmeye ahdettik, yemin ettik ve bunu da inşallah sizlerin gayretiyle, çalışmalarınızla halledeceğiz" dedi
Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahında yaşanan eylemlere ilişkin davada savunma yapan örgütün "asker abileri"nden "Aydın" kod adlı sanık Akyıldız, iddiaları tesadüf diyerek reddetti
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "İnşallah Türkiye olarak bu uyuşturucu meselesinin belini kıracağız. Bu bütün dünyayı tehdit eden büyük bir sosyal meseledir. Türkiye’yi de tehdit ediyor" dedi
Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Karadavi'nin bazı ülkeler tarafından terörist ilan edilmesine ilişkin, "Durup dururken İslam alimlerini teröristlerin listesine dahil ederek İslam'ın ve Müslümanların üzerine gelmeye çalışmak kabul edilebilir bir şey değildir..." dedi
İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Yayın Yönetmeni Oğuz Güven hakkında hazırlanan 10,5 yıla kadar hapis istemli iddianameyi kabul ederek, Güven'in tahliyesine karar verdi
CHP TBMM Grubu'nun olağanüstü toplantısı 45 dakika sordu
TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyon, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün "devamsızlık nedeniyle" milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde oy çokluğu ile karar verdi.
ÖSYM, "17-18 Haziran tarihlerinde sınava (LYS oturumları) girecek adaylar için raporlarını ÖSYM'ye bildirme süresi bugün mesai bitiminde sona ermektedir" açıklaması yaptı
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, 25 yıl hapisle cezalandırılmasına ve tutuklanmasına karar verdi
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde otomobil yedek parçaları ile motor yağı satan bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.
Anayasa değişikliğine uyum amacıyla yargıyla ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Edirne Valisi Özdemir, "WhatsApp hattıyla Edirne'ye gelen misafirlerimiz isteklerini ve şikayetlerini anında Turizm İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan sekreteryaya iletecek. Sekreteryaya iletilen konular anında ilgili birimlere ulaştırılacak, ilgili birimler tarafından da sorunlara müdahale edilecek" dedi