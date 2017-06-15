00:17, 15 Haziran 2017 Perşembe

Türkiye-Küba diplomatik ilişkilerinin 65. yılında bir ilk

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla'nın bugün Ankara'ya yapacağı resmi ziyaret, Küba'dan Türkiye'ye dışişleri bakanı seviyesinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olacak.

Ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili görüşmelerde bulunacak Parrilla'nın ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, ziyarette Türkiye - Küba ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınmasının, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü belirtildi.

KÜBA İLE İKİLİ İLİŞKİLER

Küba'nın, Türkiye'nin Latin Amerika'da özel önem verdiği ülkelerden biri olduğunu vurgulayan diplomatik kaynaklar, iki ülke diplomatik ilişkilerinin 65. yıl dönümünde gerçekleşen bu ziyaretin önemine dikkati çekti.

Küba Devlet Başkanı Fidel Castro, 1996 yılında Habitat Konferansı'na katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Türkiye'den Küba'ya yapılan son ziyaret ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 10-11 Şubat 2015 tarihlerinde yapılmıştı. İki ülke arasında devlet başkanı düzeyindeki ilk resmi ziyaret olan ve tarihi önem taşıyan bu temaslar sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, o dönem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olan Mehdi Eker ve o dönem Kültür ve Turizm Bakanı olan Ömer Çelik ile çok sayıda Türk iş adamı eşlik etmişti.

Türkiye- Küba İş Forumu'nun da düzenlendiği ziyaret sırasında, "Doğumunun 1443. Yılında Hazreti Peygamber Aşk-ı Nebi" konulu hüsn-i hat sergisi açılmış ve iki ülke arasında turizm, kültür ve ekonomik işbirliği alanlarında 4 mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na (BMGK) Küba'nın sunduğu "ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik, mali ve ticari ambargonun sona erdirilmesi" amacını taşıyan karar tasarısı için her yıl Küba lehinde oy veriyor.