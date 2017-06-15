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01:56, 15 Haziran 2017 Perşembe

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BAE Katar'a ait kanalın uydu alıcılarının satışını durdurdu
BAE Katar'a ait kanalın uydu alıcılarının satışını durdurdu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Katar'a ait beIN Sports kanalının uydu alıcı cihazlarının ülkede satışını durdurma kararı aldığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Katar'a ait beIN Sports kanalının uydu alıcı cihazlarının ülkede satışını durdurma kararı aldığı bildirildi.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, ilgili makamlar, beIN Sports kanalının alıcı cihazlarının satışının durdurulması yönünde karar aldı.

Kanala üyelik satışlarının ve üyelik yenilemelerinin de durdurulduğu belirtilen haberde, karara uymayanların cezalandırılacağı aktarıldı.

Suudi Arabistan ve Bahreyn de son iki gün içinde beIN Sports kanalının alıcı cihazlarının ithalatını, kanala üyelik satışlarını ve üyelik yenilemelerini durdurmuştu.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.



İlgili Konular BAE katar krizi Katar
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