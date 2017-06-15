Filistin Halk Partisi'nden Knesset'in yasa tasarısına tepki

Filistin Halk Partisi, İsrail Parlamentosunun (Knesset), İsrail hapishanelerindeki tutuklular ile İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlilerin ailelerine verilen aylık maddi desteğe el konulmasını öngören yasa tasarısını ön okumayla onaylamasını kınadı.
Gazze Şeridi'ndeki solcu Filistin Halk Partisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistin Yönetimi ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) İsrail hapishanelerindeki tutuklular ile öldürülen Filistinlilerin ailelerine her ay verdiği maddi desteğe el koymayı öngören yasa tasarısının Knesset'te ön okumayla onaylanmasına tepki gösterilerek, "Bu İsrail'in, Filistinlilerin mallarına yönelik basit bir korsan ve şantaj girişimidir." ifade edildi.
Knesset'teki ön okuma onayının kınandığı açıklamada, söz konusu kanun tasarısının, Filistinlilerin özgürlük ve bağımsızlık uğruna yaptığı fedakarlıkları hafife alan bir tehlike olduğuna vurgu yapıldı.
Knesset basın ofisi, genel kurulda oylamaya sunulan yasa tasarısının, 13 hayır oyuna karşı 48 evet oyuyla kabul edildiğini belirtmişti.
Filistin Yönetimi ve FKÖ tarafından, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinliler ile İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlilerin ailelerine verilen maddi desteğe karşı çıkan Knesset, söz konusu yasa tasarısının kanunlaşması halinde İsrail’in söz konusu maddi desteği Filistin yönetimine ait vergi gelirlerinden düşüreceğini açıklamıştı.
İsrail makamları, Filistinli tutukluların ve İsrail tarafından öldürülenlerin ailelerine ödenen maddi desteğin “teröre teşvik ve destek” olduğunu öne sürüyor.
Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 7 bin Filistinli bulunuyor.
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Filistin Halk Partisi, Knesset'in, İsrail hapishanelerindeki tutuklular ile İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlilerin ailelerine verilen aylık maddi desteğe el konulmasını öngören yasa tasarısını ön okumayla onaylamasını kınadı
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