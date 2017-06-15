02:05, 15 Haziran 2017 Perşembe

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Katarlı mevkidaşı Ahmed bin Casim ile bir araya gelerek iş birliği alanlarını değerlendirdiklerini ve Katar'ın ihtiyaçlarını hızlıca karşılama konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Casim ile yaptığı görüşmenin ardından AA muhabirine konuşan Zeybekci, Türkiye'nin son bir haftadadır Katar'a gıda tedariki sağladığını ve bunun her gün artarak devam ettiğini belirtti.

Türkiye'den bu gıda ürünlerinin kargo uçaklarıyla Katar'a ulaştırıldığını ifade eden Zeybekci, "Şimdi diğer modların da kullanılması mevzubahis. Daha hesaplı olması için deniz ve karayoluyla. Bunun lojistik konularını konuştuk." dedi.

Katar'ın ihtiyaçlarını hızlıca karşılama konusunda mutabık kaldıklarını söyleyen Zeybekçi, bu ihtiyaçların daha fazla ne olacağı ve hangi ürünlere daha fazla eğilinmesi gerektiği konusunu da ele aldıklarını kaydetti.

Türkiye'nin gösterdiği iş birliğinden Katarlıların çok memnun olduğunu gördüklerini de ifade eden Zeybekçi, şöyle devam etti:

"Süpermarketlerin ve halkın ihtiyacı olan ürünleri rahatlıkla tedarik edebiliyoruz. Bu ürünlerin kalitesinden de son derece memnunlar. Firmalarımız iş birliği içerisinde davranıyor. Bu görüşmemizde de her türlü iş birliği konuşuldu. Katar'la zaten belli bir iş birliğimiz vardı. Bundan sonra daha fazla detaylandırılması için konuştuk."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar'ın başkenti Doha'ya gelen Bakan Zeybekci, burada Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani ile de bir araya gelmişti.