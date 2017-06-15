02:07, 15 Haziran 2017 Perşembe

Trump’tan Pentagon’a 'Afganistan' yetkisi



Foto: Trump - Mattis

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ABD Başkanı Donald Trump’ın Afganistan’daki Amerikan askeri sayısının belirlenme yetkisini kendisine verdiğini açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mattis Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Senato Tahsisatlar Komitesi’nde 2018 mali yılın savunma bütçesine ilişkin senatörlerin sorularını cevapladı. Afganistan’daki güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mattis, “Dün öğle saatlerinde Başkan Donald Trump Afganistan’daki askerlerimizin sayını belirleme konusunda bana yetki verdi.” dedi. Mattis verilen yetkinin iki ay önce kendisine verilen Irak ve Suriye’deki asker sayısını belirleme yetkisine benzer bir yetki olduğunu dile getirdi. Afganistan’daki görevlerinin değişmediğini dile getiren Mattis NATO misyonu çerçevesinde Afgan kuvvetlere askeri eğitim ve ekipman desteği verdiklerini bunun yanı sıra ise ABD’nin terörle mücadele kapsamında ülkede tek taraflı operasyonlarının söz konusu olduğunu dile getirdi.

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