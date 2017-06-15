Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
02:42, 15 Haziran 2017 Perşembe
Amerika
02:07, 15 Haziran 2017 Perşembe

  • Paylaş
Trump’tan Pentagon’a 'Afganistan' yetkisi
Trump’tan Pentagon’a 'Afganistan' yetkisi
Foto: Trump - Mattis

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ABD Başkanı Donald Trump’ın Afganistan’daki Amerikan askeri sayısının belirlenme yetkisini kendisine verdiğini açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mattis Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Senato Tahsisatlar Komitesi’nde 2018 mali yılın savunma bütçesine ilişkin senatörlerin sorularını cevapladı.

Afganistan’daki güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mattis, “Dün öğle saatlerinde Başkan Donald Trump Afganistan’daki askerlerimizin sayını belirleme konusunda bana yetki verdi.” dedi.

Mattis verilen yetkinin iki ay önce kendisine verilen Irak ve Suriye’deki asker sayısını belirleme yetkisine benzer bir yetki olduğunu dile getirdi. 

Afganistan’daki görevlerinin değişmediğini dile getiren Mattis NATO misyonu çerçevesinde Afgan kuvvetlere askeri eğitim ve ekipman desteği verdiklerini bunun yanı sıra ise ABD’nin terörle mücadele kapsamında ülkede tek taraflı operasyonlarının söz konusu olduğunu dile getirdi.



İlgili Konular Pentagon Afganistan trump ABD
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Amerika Haberleri
Trump tan Pentagon a 'Afganistan' yetkisi
Trump’tan Pentagon’a 'Afganistan' yetkisi

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ABD Başkanı Donald Trump’ın Afganistan’daki Amerikan askeri sayısının belirlenme yetkisini kendisine verdiğini açıkladı
Filistin Halk Partisi'nden Knesset'in yasa tasarısına tepki
Filistin Halk Partisi'nden Knesset'in yasa tasarısına tepki

Filistin Halk Partisi, Knesset'in, İsrail hapishanelerindeki tutuklular ile İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlilerin ailelerine verilen aylık maddi desteğe el konulmasını öngören yasa tasarısını ön okumayla onaylamasını kınadı
BAE Katar'a ait kanalın uydu alıcılarının satışını durdurdu
BAE Katar'a ait kanalın uydu alıcılarının satışını durdurdu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Katar'a ait beIN Sports kanalının uydu alıcı cihazlarının ülkede satışını durdurma kararı aldığı bildirildi
FED faiz kararını açıkladı
FED faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1-1,25 aralığına çıkarma kararı aldı
Londra'daki büyük yangında ölü sayısı artıyor
Londra'daki büyük yangında ölü sayısı artıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da 24 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği, 18'i ağır 78 yaralının çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.
ABD'nin San Francisco kentinde silahlı saldırı Ölü ve yaralılar var
ABD'nin San Francisco kentinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin California eyaletinde bir kargo firmasının deposunda gerçekleşen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, aralarında saldırganın da bulunduğu 3 kişi yaralandı.
Sudan Arap ve Körfez bölgesinde krizin çözümü için çalışıyor'
'Sudan, Arap ve Körfez bölgesinde krizin çözümü için çalışıyor'

Sudan Devlet Başkanı Beşir, "Sudan mümkün olduğunca hızlı bir şekilde Körfez krizinin çözüme ulaşması, Arap ve Körfez bölgesinde işlerin normale dönmesi için yoğun çaba sarf ediyor" dedi
Rakka'da hava saldırılarında 300 sivil öldü'
'Rakka'da hava saldırılarında 300 sivil öldü'

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun DEAŞ kontrolündeki Rakka'ya düzenlediği hava saldırılarında 300 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı
Japonya nüfusu 'kritik dönemeçte'
Japonya nüfusu 'kritik dönemeçte'

Japonya Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Enstitüsü Genel Müdürü Kaneko, "Eğer (yaşlanan nüfusa karşı) şimdiden ciddi önlemler almazsak, ileride geri dönülmez sonuçlarla karşılaşacağız." dedi.
IKBY'de siyasi kriz için çözüm arayışları
IKBY'de siyasi kriz için çözüm arayışları

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde KYB ve KDP, siyasi partiler arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle yaklaşık iki yıldır toplanamayan meclisin, "yeni başkan seçilerek yeniden işlevsel hale getirilmesi" kararı aldı
Musul'da yerlerinden olanların sayısı 700 bine yaklaştı
Musul'da yerlerinden olanların sayısı 700 bine yaklaştı

Musul kent merkezinin batı yakasında DEAŞ ile devam eden çatışmalardan dolayı evlerini terk eden sivillerin sayısı 690 bine ulaştı
quot Sırbistan'ın askeri tarafsızlığı NATO ile iş birliğine engel değil
"Sırbistan'ın askeri tarafsızlığı NATO ile iş birliğine engel değil"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, "Sırbistan askeri anlamda tarafsız kalmaya devam edecek ancak bu NATO iş birliğine engel değil" açıklamasında bulundu
AB iklim değişimiyle mücadelede kararlı
AB iklim değişimiyle mücadelede kararlı

AB, ABD'nin iklim değişimi anlaşmasından çekilmesine rağmen bu alanda mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceğini bildirdi
İspanya'da azınlık hükümetine güvensizlik önergesi reddedildi
İspanya'da azınlık hükümetine güvensizlik önergesi reddedildi

Muhalefetteki Unidos Podemos ittifakının, yaklaşık 7 aydır görevde olan azınlık hükümetine karşı sunduğu güvensizlik önergesi mecliste reddedildi
Avusturyalı imamlardan teröre karşı birlik çağrısı
Avusturyalı imamlardan teröre karşı birlik çağrısı

Avusturya'da bulunan 312 imam, Viyana İslam Merkezi Camisi önünde bir araya gelerek terörü, ırkçılığı ve aşırıcılığı kınadı
Belçika'dan Brexit mesajı
Belçika'dan Brexit mesajı

Belçika Başbakan Yardımcısı Croo, "Kimse Brüksel'de İngiltere hükümetini ve İngiliz vatandaşlarını cezalandırmaya çalışmıyor" dedi

Haberler

FED faiz kararını açıkladı
FED faiz kararını açıkladı

ABD'nin San Francisco kentinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
ABD'nin San Francisco kentinde silahlı saldırı Ölü ve yaralılar var

ABD'de kongre üyesi vuruldu
ABD'de kongre üyesi vuruldu

PYD, ABD'nin desteğiyle Suriye’nin suyunu da ele geçirdi
PYD ABD'nin desteğiyle Suriye nin suyunu da ele geçirdi

ABD Adalet Bakanı'na 'Rusya' sorgusu
ABD Adalet Bakanı'na 'Rusya' sorgusu

Temsilciler Meclisi Başkanından Trump'a 'soruşturma' tavsiyesi
Temsilciler Meclisi Başkanından Trump'a 'soruşturma' tavsiyesi

Panama'nın eski devlet başkanına ABD'de gözaltı
Panama'nın eski devlet başkanına ABD'de gözaltı

ABD Savunma Bakanı Mattis'den 'Katar krizi' açıklaması
ABD Savunma Bakanı Mattis'den 'Katar krizi' açıklaması






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 