Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim kanununda köklü değişiklikler yapılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğiyle gerçekleştirilen yönetim reformunun seçim kanununda köklü değişikliklerle tamamlanması gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis tören alanında, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın eski ve bu dönem görev yapan milletvekilleri için düzenlenen iftar programına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda özetle şunları söyledi:
Önümüzdeki dönem hem uyum yasalarını çıkarılması hem de seçim kanununda köklü değişikler yapılması gerekiyor. Milletvekilleri ile seçmenleri arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için dar veya daraltılmış seçim bölgesi alternatifleri başta olmak üzere demokrasiyi güçlendirecek tüm teklifleri tartışmalıyız. Seçmenleri ile yüz yüze ilişki kuracak milletvekillerinin Meclis’teki harekat alanlarının da buna göre genişlemesi gerekiyor. Dolayısıyla Anayasa değişikliği ile ilk adımını attığımız yönetim reformunu bu değişikliklerle tamamlama ihtiyacımız var. Öncelikle de TBMM İçtüzüğü’nden başlanılmasında fayda görüyorum. Artık meclis kapanmadan şu dönemde acilen içtüzüğü parlamentonun halletmesinde fayda var. Çok ciddi zaman ve enerji kaybına yol açan içtüzüğü değiştirmeden diğer düzenlemeleri yapmamız bir hayli zor olacaktır.
Bu konu şu veya bu parti meselesi değildir. Milletimizin ve onun temsil makamı olan Meclis’in kapasitesini verimini arttırmak için bu adımları atmak mecburiyetindeyiz. Cumhurbaşkanı ve iktidar partisinin genel başkanı olarak bu çerçevede atılacak tüm adımları başlatılacak tüm girişimleri destekleyeceğimi özellikle belirtmek isterim. Parlamento çatısı altında görev yapan tüm milletvekillerimizin de aynı hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum.
FETÖ denilen ihanet çetesindeki güçler bu alçaklığı yaptılar da ne oldu? İşte TBMM dimdik ayakta milletvekillerimiz ülkelerine hizmet mesaisine devam ediyorlar. Ordumuz istihbarat teşkilatımız hepsi de vazifelerini çok daha başarılı çok daha kararlı şekilde yürütüyor. İşte milletimiz çok daha farklı şekilde kenetlenmiş, geleceğine umutla bakıyor. Peki FETÖ’cü hainlere ne oldu? Hepsi de cezaevlerinin demir parmaklıkları arkasında günlerini geçiriyor. Siz bakmayın onların mahkemelerde oynadıkları tiyatroya. Günler, aylar, yıllar gelip geçecek ama o bekledikleri bahar hiç gelmeyecek. Kulakarınıza fısıldanan haberlerin, rüyaların, mesajların, sözlerin, vaatlerin, hepsinin birer yalandan hezeyandan ibaret olduğunu çok geçmeden anlayacaklar. Bir süre sonra yanlarında ne o avukatlar, ne el altından sağlanan destekler, ne de milleti gaza getiren o güruh kalacak. Hepsini tek tek takip ediyor, vakti saati gelince de gereğini yerine getiriyoruz. Milletimiz müsterih olsun.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliğiyle gerçekleştirilen yönetim reformunun seçim kanununda köklü değişikliklerle tamamlanması gerektiğini söyledi
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