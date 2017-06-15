Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
11:26, 15 Haziran 2017 Perşembe
Güncel
09:02, 15 Haziran 2017 Perşembe

  • Paylaş
Valilikten Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüyle ilgili açıklama
Valilikten Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüyle ilgili açıklama

Ankara Valiliği, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Güvenpark'tan başlatacağı yürüyüşe ilişkin güvenlik tedbirleri alındığını bildirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ankara Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Güvenpark'tan başlatacağı yürüyüşe ilişkin güvenlik tedbirleri alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Ankara Güvenpark'tan başlatacağı ve İstanbul Maltepe'ye kadar sürdüreceği yürüyüşle ilgili bazı önlemler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılacak etkinlikte kamu düzeninin, kamu güvenliğinin, trafik düzeninin ve toplantıya katılanların güvenliğinin sağlanması esastır. Bu amaçla, alınacak güvenlik tedbirlerine etkinliği düzenleyen ve katılanların uyması zorunludur. Katılımcılar, Güvenpark'taki toplanma alanına üst araması yapılarak alınacaktır. Yürüyüşün Ankara ili sınırları içerisindeki kısımlarında katılımcıların güvenliğini ve trafik düzenini sağlamak amacıyla korteje, Valiliğimize bildirilen makul sayıdaki kişi katılabilecektir. İl merkezinden sonra yürüyüşe devam edecek olanlar, güvenlik kuvvetlerince kendilerinin tanınabilmesi ve güvenliklerinin sağlanabilmesi için pazu bandı, yelek ve yaka kartı kullanacaktır."

ANKARA SINIRLARI İÇİNDE E-5 KARAYOLU GÜZERGAHI TAKİP EDİLECEK

Açıklamada, yürüyüş güzergahı olarak Ankara ili sınırları içinde E-5 Karayolu güzergahının takip edileceği duyuruldu.

Güzergahta bulunan yerleşim yerlerinde miting ve benzeri etkinlikler yapılamayacağı vurgulandı.

Yürüyüş sırasında varsa kaldırımlar, yoksa banketlerin kullanılacağı bildirilen açıklamada, taşıtların seyrine mani olacak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde yola girilemeyeceği kaydedildi.

Valilik açıklamasında, katılımcıların can güvenliği ve trafik düzeninin sağlanması için hava kararmadan önce yürüyüşün günlük olarak sonlandırılacağı aktarıldı.

GÜVENPARK'TA GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Yürüyüşün başlangıç noktası Güvenpark ve çevresinde, sabahın erken saatlerinden itibaren polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik tedbiri alındı.

Parkın etrafı bariyerlerle kapatıldı, katılımcıların alana üst araması yapıldıktan sonra alınması için noktalar oluşturuldu.

Genelkurmay Başkanlığı önündeki kavşaktan Güvenpark'a giden Milli Müdafaa Caddesi ulaşıma kapatılırken, parktaki dolmuş duraklarının hareket noktası yürüyüşün başlayacağı saate kadar İnönü Bulvarı'ndaki Deniz Kuvvetleri Komutanlığının önüne alındı.

Güvenpark'ı Necatibey Caddesi'ne bağlayan Kumrular Caddesi ile Yahya Galip Caddesi de geçici süreyle trafiğe kapatılan yollar arasında yer aldı. Bu yollarda park halinde bulunan bütün araçlar güvenlik tedbirleri çerçevesinde kaldırıldı.

Güvenlik önlemleri kapsamında bomba imha uzmanı ekipler de Güvenpark ve çevresinde dedektör köpeklerle arama yaptı.

Bu arada, hem yürüyüş güzergahında hem de Güvenpark ve Kızılay çevresinde çevik kuvvet polisleri görevlendirildi.



İlgili Konular Kılıçdaroğlu Enis Berberoğlu 15 Temmuz darbe girişimi chp
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Genelkurmay çatı davasında 19 duruşma
Genelkurmay çatı davasında 19. duruşma

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davanın 19'uncu duruşması başladı
Diyarbakır ve Bitlis'te sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır ve Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır ve Bitlis'te PKK'ya yönelik operasyonlar dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi
İşsizlik Mart ayında yüzde 11 7 oldu
İşsizlik Mart ayında yüzde 11,7 oldu

Türkiye'de işsizlik oranı, Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre 1,6 puanlık artışla yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 619 bin kişi artarak 3 milyon 642 bin kişi oldu.
3 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon 12 gözaltı
3 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

Adana merkezli 3 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı
Valilikten Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüyle ilgili açıklama
Valilikten Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüyle ilgili açıklama

Ankara Valiliği, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Güvenpark'tan başlatacağı yürüyüşe ilişkin güvenlik tedbirleri alındığını bildirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Seçim kanununda köklü değişiklikler yapılmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim kanununda köklü değişiklikler yapılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliğiyle gerçekleştirilen yönetim reformunun seçim kanununda köklü değişikliklerle tamamlanması gerektiğini söyledi
Ekonomi Bakanı Zeybekci Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Ekonomi Bakanı Zeybekci, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Katarlı mevkidaşı Ahmed bin Casim ile bir araya gelerek iş birliği alanlarını değerlendirdiklerini ve Katar'ın ihtiyaçlarını hızlıca karşılama konusunda mutabık kaldıklarını söyledi
Türkiye-Küba diplomatik ilişkilerinin 65 yılında bir ilk
Türkiye-Küba diplomatik ilişkilerinin 65. yılında bir ilk

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla'nın bugün Ankara'ya yapacağı resmi ziyaret, Küba'dan Türkiye'ye dışişleri bakanı seviyesinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olacak.
Kumkapı'da 3 kişinin öldüğü yanan otelin sahibi tutuklandı
Kumkapı'da 3 kişinin öldüğü yanan otelin sahibi tutuklandı

Kumkapı’da 3 kişinin hayatını kaybettiği otelin sahibi tutuklandı
Başbakan Yıldırım'dan terörle mücadelede kararlılık vurgusu
Başbakan Yıldırım'dan terörle mücadelede kararlılık vurgusu

Başbakan Yıldırım, terörle mücadeleye ilişkin, "Bu belayı bu milletin başından defetmeye ahdettik, yemin ettik ve bunu da inşallah sizlerin gayretiyle, çalışmalarınızla halledeceğiz" dedi
Örgütün 'asker abisi' iddiaları quot tesadüfler silsilesi quot deyip reddetti
Örgütün 'asker abisi' iddiaları "tesadüfler silsilesi" deyip reddetti

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahında yaşanan eylemlere ilişkin davada savunma yapan örgütün "asker abileri"nden "Aydın" kod adlı sanık Akyıldız, iddiaları tesadüf diyerek reddetti
Kurtulmuş Uyuşturucu Türkiye'yi de tehdit eden büyük bir mesele
Kurtulmuş: Uyuşturucu Türkiye'yi de tehdit eden büyük bir mesele

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "İnşallah Türkiye olarak bu uyuşturucu meselesinin belini kıracağız. Bu bütün dünyayı tehdit eden büyük bir sosyal meseledir. Türkiye’yi de tehdit ediyor" dedi
Görmez'den Karadavi'yi terör listesine alan ülkelere tepki
Görmez'den Karadavi'yi terör listesine alan ülkelere tepki

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Karadavi'nin bazı ülkeler tarafından terörist ilan edilmesine ilişkin, "Durup dururken İslam alimlerini teröristlerin listesine dahil ederek İslam'ın ve Müslümanların üzerine gelmeye çalışmak kabul edilebilir bir şey değildir..." dedi
Oğuz Güven tahliye edildi
Oğuz Güven tahliye edildi

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Yayın Yönetmeni Oğuz Güven hakkında hazırlanan 10,5 yıla kadar hapis istemli iddianameyi kabul ederek, Güven'in tahliyesine karar verdi
CHP TBMM Grubu'nun olağanüstü toplantısı sona erdi
CHP TBMM Grubu'nun olağanüstü toplantısı sona erdi

CHP TBMM Grubu'nun olağanüstü toplantısı 45 dakika sordu
HDP'li Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekilliği düşürüldü
HDP'li Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekilliği düşürüldü

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyon, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün "devamsızlık nedeniyle" milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde oy çokluğu ile karar verdi.

Haberler

CHP TBMM Grubu'nun olağanüstü toplantısı sona erdi
CHP TBMM Grubu'nun olağanüstü toplantısı sona erdi

Kuzu: Darbe davasının sulandırılmasında CHP'nin payı var
Kuzu Darbe davasının sulandırılmasında CHP'nin payı var

CHP'li Milletvekili Erdem, AK Parti'ye tazminat ödeyecek
CHP'li Milletvekili Erdem AK Parti'ye tazminat ödeyecek

CHP'den ByLock için araştırma önergesi
CHP'den ByLock için araştırma önergesi

Tarihte bugün: İsrail kuruluşunu ilan etti
Tarihte bugün İsrail kuruluşunu ilan etti

Kılıçdaroğlu'ndan Saadet Partisi'ne ziyaret
Kılıçdaroğlu'ndan Saadet Partisi'ne ziyaret

CHP'de parti sözcüsü Bülent Tezcan oldu
CHP'de parti sözcüsü Bülent Tezcan oldu

Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü kurultay açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü kurultay açıklaması






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 