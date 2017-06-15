3 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

Kurtulmuş: Uyuşturucu Türkiye'yi de tehdit eden büyük bir mesele

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "İnşallah Türkiye olarak bu uyuşturucu meselesinin belini kıracağız. Bu bütün dünyayı tehdit eden büyük bir sosyal meseledir. Türkiye’yi de tehdit ediyor" dedi