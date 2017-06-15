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Türkiye ve Dünya gündemi
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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 15 Haziran 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 15 Haziran 2017

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun katılımıyla hükümetler arası üçlü zirve gerçekleştirilecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Selim el-Cuburi, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/13.30/14.30/15.30/16.30) 

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi'yi kabul edecek, Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile görüşecek.

(TBMM/15.00/17.00)

3- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul edecek.

(Ankara/14.30) 

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştireceği yürüyüşü Güvenpark'ta başlatacak.

(Ankara/11.00) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET


1- TBMM'den

- Genel Kurulda, sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesine ilişkin kanun tasarısının görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00) 

- TBMM Adalet Komisyonunda bölge adliye ve idare mahkemelerinin işleyişindeki sorunların giderilmesine ilişkin kanun tasarısı görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Mogan Gölü dip çamuru temizliği kapsamında yapılan tarama çalışmalarını inceleyecek.

(Ankara/13.00) 

2- TÜİK, mart ayı işgücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

 

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt’te temaslarda bulunacak.

(Kuveyt) 

2- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi kabul edecek.

(Lefkoşa) 

3- Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun katılımıyla hükümetler arası üçlü zirve gerçekleştirilecek.

(Selanik) 

4- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul) 

5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) 

7- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz izleniyor.

(Riyad)

 

SPOR

1- A Milli Kadın Hentbol Takımı, Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off rövanşında Çekya ile karşılaşacak.

(Ankara/19.00)



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