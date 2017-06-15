09:03, 15 Haziran 2017 Perşembe

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 15 Haziran 2017





Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun katılımıyla hükümetler arası üçlü zirve gerçekleştirilecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Selim el-Cuburi, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek. (Ankara/13.30/14.30/15.30/16.30) 2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi'yi kabul edecek, Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile görüşecek. (TBMM/15.00/17.00) 3- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul edecek. (Ankara/14.30) 4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştireceği yürüyüşü Güvenpark'ta başlatacak. (Ankara/11.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den - Genel Kurulda, sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesine ilişkin kanun tasarısının görüşmelerine devam edilecek. (TBMM/14.00) - TBMM Adalet Komisyonunda bölge adliye ve idare mahkemelerinin işleyişindeki sorunların giderilmesine ilişkin kanun tasarısı görüşülecek. (TBMM/11.00) EKONOMİ 1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Mogan Gölü dip çamuru temizliği kapsamında yapılan tarama çalışmalarını inceleyecek. (Ankara/13.00) 2- TÜİK, mart ayı işgücü istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt’te temaslarda bulunacak. (Kuveyt) 2- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi kabul edecek. (Lefkoşa) 3- Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun katılımıyla hükümetler arası üçlü zirve gerçekleştirilecek. (Selanik) 4- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor. (Musul) 5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor. (Sana) 6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor. (Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) 7- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz izleniyor. (Riyad) SPOR 1- A Milli Kadın Hentbol Takımı, Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off rövanşında Çekya ile karşılaşacak. (Ankara/19.00)

İlgili Konular Türkiye ve dünya gündeminde bugün

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.