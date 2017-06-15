Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 15 Haziran 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Selim el-Cuburi, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/13.30/14.30/15.30/16.30)
2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi'yi kabul edecek, Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile görüşecek.
(TBMM/15.00/17.00)
3- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul edecek.
(Ankara/14.30)
4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştireceği yürüyüşü Güvenpark'ta başlatacak.
(Ankara/11.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- Genel Kurulda, sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesine ilişkin kanun tasarısının görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/14.00)
- TBMM Adalet Komisyonunda bölge adliye ve idare mahkemelerinin işleyişindeki sorunların giderilmesine ilişkin kanun tasarısı görüşülecek.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ
1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Mogan Gölü dip çamuru temizliği kapsamında yapılan tarama çalışmalarını inceleyecek.
(Ankara/13.00)
2- TÜİK, mart ayı işgücü istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt’te temaslarda bulunacak.
(Kuveyt)
2- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi kabul edecek.
(Lefkoşa)
3- Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun katılımıyla hükümetler arası üçlü zirve gerçekleştirilecek.
(Selanik)
4- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
7- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz izleniyor.
(Riyad)
SPOR
1- A Milli Kadın Hentbol Takımı, Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off rövanşında Çekya ile karşılaşacak.
(Ankara/19.00)
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun katılımıyla hükümetler arası üçlü zirve gerçekleştirilecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani’yle görüşecek.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda Hırka-i Saadet Ziyareti ve Destimal programına katılacak.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Karadağ'ın 29. üye olarak NATO'ya katılması dolaysıyla tören düzenlenecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi...
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar programına iştirak edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Şırnak Şenoba'da yüksek gerilim hatlarına takılarak düşen helikopterde şehit olan askerler için 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek. Hz. Muhammed'in hırkası, sakalı, ayak izi, mektupları, Hz. Osman'ın Kur'an-ı Kerim'i gibi Peygamber asrının kokusunu ve bereketini bugüne taşıyan yüzlerce emanetin yer aldığı Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesi, Ramazan ayında daha çok ilgi görüyor