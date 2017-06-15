09:10, 15 Haziran 2017 Perşembe

FARC'ın 'şehir yapılanması' da silah bırakıyor





Yüksek Barış Komisyonu toplanma alanlarında 2 bin dolayında milisin silahlarını bırakarak kayıt altına alınması çalışmasının sürdüğünü açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) şehir yapılanmasına mensup milislerin silahları da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından teslim alınıyor. Hükümet ile FARC arasında yapılan barış anlaşmasının uygulama organlarından Yüksek Barış Komisyonunun sosyal medya hesabında, örgütün şehirlerdeki milislerinin de 26 silah bırakma alanında toplandığı duyuruldu. Komisyonun açıklamasında bu bölgelerde 2 bin dolayında milisin silah bırakarak kayıt altına alındığı aktarıldı. FARC'ın söz konusu milisleri, anlaşma gereği silah bırakmaları ve topluma kazandırılmaları için belirlenmiş bu bölgelerde toplanan yaklaşık 7 bin militanın aksine tamamen şehirlerde bulunan ve sivil hayata devam eden örgüt mensuplarından oluşuyor.

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