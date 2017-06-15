Malezya'da askeri uçak kayboldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Malezya'da Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Hawk 108 tipi savaş uçağının kaybolduğu bildirildi.
Malezya resmi haber ajansı BERNAMA'da yer alan habere göre, bu sabah Pahang eyaletinin başkenti yakınlarındaki hava üssünden havalanan uçakla kalkıştan yarım saat sonra irtibat kesildi.
Uçağın kaybolduğu sırada Terenganu ve Pahang eyaletleri sınırında seyrettiği belirtildi.
Hava Kuvvetlerine ait birimler, kayıp uçağı bulmak için seferber oldu.
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Malezya'da Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Hawk 108 tipi savaş uçak kayboldu
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