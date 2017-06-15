10:07, 15 Haziran 2017 Perşembe

İşsizlik Mart ayında yüzde 11,7 oldu





Türkiye'de işsizlik oranı, Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre 1,6 puanlık artışla yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 619 bin kişi artarak 3 milyon 642 bin kişi oldu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı Mart'ta geçen yılın aynı dönemine göre 619 bin kişi artarak 3 milyon 642 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,6 puanlık artış ile yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşti. Beklenti yüzde 12'ydi.



HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

İlgili Konular işsizlik rakamları

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.