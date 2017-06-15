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İşsizlik Mart ayında yüzde 11,7 oldu
İşsizlik Mart ayında yüzde 11,7 oldu

Türkiye'de işsizlik oranı, Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre 1,6 puanlık artışla yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 619 bin kişi artarak 3 milyon 642 bin kişi oldu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı Mart'ta geçen yılın aynı dönemine göre 619 bin kişi artarak 3 milyon 642 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,6 puanlık artış ile  yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşti. Beklenti yüzde 12'ydi. 

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