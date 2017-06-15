Güncelleme: 10:44, 15 Haziran 2017 Perşembe

Diyarbakır ve Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Kulp ilçesi kırsalında faaliyet yürüten, aralarında örgüt elebaşlarının da bulunduğu öngörülen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi, malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, vatandaşların zarar görmemesi amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ilçeye bağlı Yaylak, Ağıllı, Akdoruk, İslamköy, Dolun, Narlıca, Kaynakköy, Ağaçlı, Aşağı Elmalı, Çağlayan, Karpuzlu, Zeyrek, Güllük, Özbek, Kurudere, Karaağaç, Kamışlı, Çukurca, Demirli, Akbulak, Düzce, Temren, Güleç, Barın ve Taşköprü Mahalleleri ile mezralarında saat 05.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ifade edilen açıklamada, söz konusu yasağa uyulmasının, vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önem taşıdığı kaydedildi.

BİTLİS'TE BAZI İLÇELERİN KÖY VE MEZRALARINDA İKİNCİ BİR EMRE KADAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçenin bazı köy ve mezralarında vatandaşların can ve mal güvenliğinin tesisi amacıyla saat 09.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar Olağanüstü Hal Kanunu'nun ilgili maddesine istinaden sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hizan'ın Ekinli köyü ve Deliktaş mezrası, Yaylacık köyü ile Bilgili ve Sarıbal mezraları, Çalışkanlar köyü, Yolbilen köyü ve Yeniçay mezrası, Sarıtaş köyü ile Gedik ve Akyazı mezralarında, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin tesisi amacıyla ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."