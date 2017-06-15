Genelkurmay çatı davasında 19. duruşma

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davanın 19'uncu duruşmasına başlandı.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katılıyor.
Davanın 19'uncu duruşması, eski Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu'nun emir astsubayı eski Kıdemli Başçavuş Bayram Aydemir'in savunmasıyla başladı.
İddianamede Aydemir'in, darbenin başarılı olması halinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi ile rütbeli personelin durumunu belirleyecek atama listesini hazırlayan ekibin başında yer alan, karargahı işgal eden darbeci Özel Kuvvetler personelinden bir gruba karargah içinde yol gösteren, darbe gecesi karargah içindeki en kıdemli komutan olan ve darbe girişimine yönetici sıfatıyla katılan İlhan Talu'nun yanından ayrılmadan darbe faaliyetlerine fail olarak katıldığı belirtiliyor.
Duruşmada, Genelkurmay Harekat Plan Daire Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Alpaslan Çetin ile Genelkurmay 2. Emir Astsubayı olarak görev yapan Lütfi Karaca'nın da savunma yapması bekleniyor.
Çetin'in olay günü darbeci Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personelinin karargahı işgalinden sonra tüm gece boyunca diğer darbecilerle hareket ederek Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi'nin kontrolünü sağladığı belirtiliyor. Sanık Çetin'in, örgütün sözde atama listesinde bulunduğu dairede başkan yardımcılığından başkanlığa terfi ettirildiği ifade ediliyor.
Sanık Karaca'nın ise Genelkurmay 2. Başkanının emir subayı Mehmet Akkurt'un evinde yapılan aramada ele geçirilen belgelerde 2. Başkan Yaşar Güler'in kaçırılması planında görevlendirilenler arasında bulunduğu kaydediliyor.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davanın 19'uncu duruşması başladı
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