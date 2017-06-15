TDV'den Arakanlı Müslümanlara gıda yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Arakanlı Müslümanlara Ramazan ayı dolayısıyla gıda yardımı yaptı.
TDV, Myanmar'ın Arakan eyaletinde baskı, zulüm ve zor şartlar altında yaşayan Müslümanlara Ramazan organizasyonu kapsamında 2 bin 48 gıda paketi dağıttı.
Kamplarda tecrit altında tutulan Müslümanlara ulaşabilen tek sivil toplum kuruluşu olan TDV Arakan'a bağlı Sittwe şehrinde yer alan 8 kampta ve köylerde temel gıda maddelerinin bulunduğu paketleri, Müslümanlara ulaştırdı.
TDV Koordinatörü Nurettin Uzuner, Myanmar’daki yardım programından önce Malezya'daki Arıkanlılara da 800 paket gıda yardımında bulunulduğunu belirterek, mülteciler için ayrıca iftar sofraları kurulduğunu anlattı.
Bölgede yaşayan Müslümanların yoksulluğun yanı sıra temiz su kaynağı, ilaç ve eğitim sorunlarıyla da yüz yüze kaldıklarına dikkati çeken Uzuner, "Vakfımız, eğitim alma şansı bulunmayan Arakanlı mülteci çocukları gerek kamplarda gerekse Türkiye'ye getirerek eğitim almalarını da sağlıyor." dedi.
Arakan, Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölgelerin başında geliyor.
Arakan eyaletinde 2012 yılında Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan şiddet olaylarında çoğu Müslüman çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmiş, binlerce Arakan Müslümanı bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı, kalan Müslümanlarınsa vatandaşlık hakları ellerinden alınmıştı.
Çok sayıda Arakanlı Müslüman ise teknelerle kaçmaya çalışırken hayatını kaybetmişti. Başka ülkelere ulaşmayı başaranlar da ya sınırı izinsiz geçtikleri için tutuklanmış ya da zor şartlarda yaşam mücadelesi vermeye mecbur kalmıştı.
TDV, Ramazan yardımı faaliyetlerini "Üzerinde Kardeşinin Hakkı Var" sloganıyla 64 ülkede yürütüyor.
Myanmar'ın Arakan eyaletinde baskı, zulüm ve zor şartlar altında tecrit altında tutulan Müslümanlara ulaşabilen tek sivil toplum kuruluşu olan TDV, 8 kampta ve köylerdeki Müslümanlara gıda yardımında bulundu
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