'Tsunami ilahi bir mesaj'

Endonezya'nın Açe bölgesinde yaşayanlar, 2004'te yaklaşık 250 bin kişinin ölümüne sebep olan deprem ve tsunami felaketini “ilahi bir mesaj” olarak görüyor.
Felakette tüm ailesini kaybeden Ömer Diansy, yaptığı açıklamada, “Hayatımızda derin yaralar açsa da bu felaket, biz Müslümanların gözlerimizi açıp hatalarımızı görmemizde çok faydalı oldu.” dedi.
Endonezya hükümeti ile Açe'nin bağımsızlığı için savaşan Özgür Açe Ordusu arasında 30 yıl süren ve 15 bin kişinin yaşamını yitirmesine neden olan çatışmaların felaketin ardından sona erdiğini ifade eden Diansy,” Tsunami, ilk etapta bir felaket gibi görünüyor ancak genel olarak baktığımızda Müslümanların birbirini öldürdüğü çatışmalar tsunami sayesinde bitti. Şu an Açe’de huzur ve barış ortamı var.” diye konuştu.
Dev dalgalardan mucize eseri kurtulduğuna inandığını dile getiren Diansy, sözlerine şöyle devam etti:
“Dalgalar 30 metre arkamdayken kaçıp kurtulmayı başardım. Tüm ailemi tsunamide kaybettim. Sığındığım yerde bir fareyle bir kedinin leşleri yan yana duruyordu. Leşleri görünce iki hayvan arasındaki husumet aklıma geldi. Dünyada hep kavga eden bu hayvanlar öldüklerinde beraberdi. İşte orada insanların gereksiz amaçlar uğruna birbirleriyle savaştıklarını hatırladım. Bu çatışmalar Açe’de de oluyordu. Bence bu gördüklerim ve hissettiklerim bana verilen bir dersti. Tsunaminin ilahi bir mesaj olduğuna inanıyorum.”
Diansy, Açe halkının tsunamiden çok büyük dersler aldığını belirterek ”Artık Açeliler, çatışma ortamından uzak, birbirlerine saygılı ve huzur içinde yaşıyor. Açe’yi tsunami öncesi ve sonrası olarak karşılaştırdığımızda şimdiki Açe’yi daha çok seviyoruz.” ifadelerini kullandı.
Açe’de yaşananların tüm İslam alemine ders olması gerektiğini söyleyen Diansy, şöyle konuştu:
"Biz Açeli Müslümanlar, tsunamiden önceki çatışmaların yanlış olduğunu anladık ve bu hatamızdan döndük. Şu an birçok yerde Müslümanlar, birbirleriyle çatışıyor. Müslümanlar bazı şeyler çok geç olmadan uyanmalı ve yaşananlardan ders almalı. Açe’de yaşananlar örnek alınabilir.”
Diansy, tsunaminin ardından bölgenin yeniden yaşanabilir hale getirilmesinde en çok Türkiye’nin yardımcı olduğunu kaydederek "Tsunamide ailemi ve evimi kaybettim. Benim gibi birçok mağdurun yaralarını Türkiye sardı. Burada birçok ev yaparak mağdurlara tahsis etti. Ben de Türkiye’nin inşa ettiği evlerden birinde kalıyorum. Türkiye’nin bize gösterdiği kardeşliği asla unutmayacağız ve unutturmayacağız.” dedi.
Açe bölgesi, Hint Okyanusu'nda 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamiden fazla etkilenen yerlerden biri olmuştu. Türkiye, Açe’nin başkenti Banda Açe’de 700 konuttan oluşan Lampuuk Köyü ve 350 konuttan oluşan Bitai Türk Kızılayı Köyü olarak iki köy kurmuştu. Türk yardım kuruluşları da bölgede üç okul, devlet hastanesinin zarar gören kısımları ve camilerin onarımında yardımda bulunmuştu.
Tarihinde her zaman Türk halkından destek gören Açe halkı için Türkiye'nin özel bir yeri bulunuyor. Bölge halkı, Türkiye’nin maddi ve manevi desteğini minnetle anıyor ve yapılan yardımlardan övgüyle bahsediyor.
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Tüm ailesini 2004'te Endonezya'da 250 bin kişinin ölümüne neden olan tsunami felaketinde kaybeden Ömer Diansy "Hayatımızda derin yaralar açsa da bu felaket, biz Müslümanların gözlerimizi açıp hatalarımızı görmemizde çok faydalı oldu” dedi
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