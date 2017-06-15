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ABD'den Marawi'de Filipinler ordusuna destek
ABD'den Marawi'de Filipinler ordusuna destek

ABD birlikleri, Filipinler'de DEAŞ bağlantılı Maute örgütünün kuşatması altındaki Mindanao eyaletine bağlı Marawi kenti yakınlarında ülke ordusuna destek sağlıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filipinler'de DEAŞ bağlantılı Maute örgütünün kuşatması altındaki Mindanao eyaletine bağlı Marawi kenti yakınlarında ABD birliklerinin beklediği bildirildi.

New York Times'da yer alan habere göre, Filipinler Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Restituto Padilla, düzenlediği basın toplantısında, sıkıyönetim ilan edilen Mindanao'nun Marawi kenti yakınlarındaki ABD personelinin, Filipinli askerlere bilgi sağladığını ancak tam sayıları ve özel misyonları hakkında bilgisi olmadığını belirtti.

Padilla, kendilerini savunmaları için tüfek taşımalarına müsaade edilen ancak çatışmaya girmelerine izin verilmeyen Amerikan askerlerinin sadece destek sağladığını ifade etti.

Tuğgeneral Padilla, ABD birliklerinin kente yakınlıklarına dair bilgi vermedi.

ÇATIŞMALARDA 89 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Marawi'deki çatışmalarda şimdiye kadar 29'u sivil 89 kişi hayatını kaybetti, 191 militan öldürüldü.

Filipinler'de ordu, 23 Mayıs'ta, Marawi'de ABD'nin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu İsnilon Hapilon'a operasyon düzenlemiş, çıkan çatışmalarda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşatmıştı.

Ordu, 31 Mayıs'ta Marawi'nin yüzde 90'ında kontrolü sağladığını duyurmuştu.

Ülkede adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleri düzenleyen Maute örgütü, Abdullah Maute ve kardeşi Ömer tarafından 2012'de kurulmuştu. Maute, Nisan 2015'te DEAŞ'a bağlılığını ilan etmişti.



İlgili Konular marawi filipinler ABD
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