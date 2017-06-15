Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
05:55, 16 Haziran 2017 Cuma
Ortadoğu
Güncelleme: 04:24, 16 Haziran 2017 Cuma

  • Paylaş
Amerika Zekat Vakfından 'Yemen' çağrısı
Amerika Zekat Vakfından 'Yemen' çağrısı

Amerika Zekat Vakfı Başkanı Halil Demir, Yemen’de insanlık dramı yaşandığını belirterek, “Yemen’in bizlere ihtiyacı var. Kimliklerimizi bir kenara bırakıp, birer insan olarak bu içler acısı duruma dur diyelim” dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Amerika Zekat Vakfı Başkanı Halil Demir, Amerika Zekat Vakfının geleneksel iftarı sonrası soruları cevapladı.

Birleşmiş Milletler’in (BM) dünyadaki en kötü açlık krizlerinden birinin yaşandığı uyarısında bulunduğu Yemen’deki dramı “modern dünyanın yüz karası” olarak niteleyen Demir, “Binlerce kadın, erkek ve çocuğun hayatını kaybettiği, kolera gibi salgın hastalıkların pençesinde boğuşan Yemen’i 21. yüzyılın medeni dünyası sadece seyretmektedir. Eğer Yemen’e bir an önce sahip çıkılmazsa, insanlığımız bu topraklarda ölecektir.” dedi.

Amerika Zekat Vakfının geleneksel iftarı Chicago kentinde düzenlendi.
Başta Müslüman ülkeler, BM ve ABD gibi gelişmiş devletler olmak üzere tüm dünyayı Yemen'e yardıma çağıran Demir, “Yemen’in bizlere ihtiyacı var. Kimliklerimizi bir kenara bırakıp, birer insan olarak bu içler acısı duruma dur diyelim” diye konuştu.

Vakfın bu yılki geleneksel iftar programına, aralarında Chicago Başkonsolosu Umut Acar, Müslüman Organizasyonları Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal’in de bulunduğu çok sayıda ülke, din ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.



İlgili Konular Yemen Amerika Zekat Vakfı
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Amerika Zekat Vakfından 'Yemen' çağrısı
Amerika Zekat Vakfından 'Yemen' çağrısı

Amerika Zekat Vakfı Başkanı Halil Demir, Yemen’de insanlık dramı yaşandığını belirterek, “Yemen’in bizlere ihtiyacı var. Kimliklerimizi bir kenara bırakıp, birer insan olarak bu içler acısı duruma dur diyelim” dedi
PKK Avrupa'da terör estirdi
PKK, Avrupa'da terör estirdi

Avrupa polis teşkilatı Europol'un "AB Terörizm Durumu ve Trendi 2017 Raporu"na göre, PKK bazı AB ülkelerinde Türk kurumlarını, kültür merkezlerini ve mülkleri hedefleyen bir dizi saldırı gerçekleştirdi.
Mısır muhalefetinden 'Tiran ve Sanafir adaları' için protesto çağrısı
Mısır muhalefetinden 'Tiran ve Sanafir adaları' için protesto çağrısı

Mısır'da İhvan ve eski cumhurbaşkanı adaylarından Hamdin Sabahi, Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan'a geçmesini öngören anlaşmanın onaylanmasını protesto etmek için halkı sokağa çağırdı
AB'de sığınmacı kabulü ve yerleştirmesinde ortak uygulama kararı
AB'de sığınmacı kabulü ve yerleştirmesinde ortak uygulama kararı

Avrupa Parlamentosu, gerekli şartları taşıyan sığınmacılara 5 yıllık oturma izni verilmesini zorunlu kılan ve tüm ülkelerde geçerli olacak kuralları oylayarak kabul etti
Londra'daki yangında ölenlerin kimlikleri belli olmaya başladı
Londra'daki yangında ölenlerin kimlikleri belli olmaya başladı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, 24 katlı binadaki yangında ölenlerden kimliği belirlenen ilk kişinin Suriyeli sığınmacı Muhammed Alhajali olduğu açıklandı
Putin'den Trump'ı kızdıracak Comey daveti
Putin'den Trump'ı kızdıracak Comey daveti

Putin, Trump'ın görevden aldığı eski FBI Direktörü Comey için, "Eğer Comey'e ifadelerinden ötürü soruşturma açılırsa ona Rusya'da siyasi sığınma hakkı vermeye hazırız" dedi
İran'dan Tillerson'un sözlerine tepki
İran'dan Tillerson'un sözlerine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un ülkesi hakkındaki ifadelerine tepki gösterdi
Fransa'da sınav soruları çalındı
Fransa'da sınav soruları çalındı

Fransa genelinde düzenlenen lise bitirme sınavı sorularının ve yedek sorularının çalındığı ve sosyal medya üzerinde paylaşıldığı bildirildi.
Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı bine yaklaştı
Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı bine yaklaştı

Dünya Sağlık Örgütü, Yemen'deki kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 989'a yükseldiği bildirildi
Alimlerden Katar ve Karadavi'ye destek
Alimlerden Katar ve Karadavi'ye destek

Bir grup akademisyen, yazar ve kanaat önderi, Katar ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'ye destek açıklaması yayınladı
Musul'da 200 bin sivil evine döndü
Musul'da 200 bin sivil evine döndü

Musul'un doğu yakasında güvenliğin tam olarak sağlanmasının ardından yaklaşık 200 bin kişinin evlerine döndüğü belirtildi
Le Pen'in dokunulmazlığı kaldırıldı
Le Pen'in dokunulmazlığı kaldırıldı

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Fransız aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin (FN) lideri ve AP üyesi Marine Le Pen’in dokunulmazlığını kaldırdı
Tacikistan'da yeni bir quot temizlik quot dalgası başladı
Tacikistan'da yeni bir "temizlik" dalgası başladı

Tacikistan'da üst düzey devlet çalışanlarına görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla operasyon düzenlendi
Çin'de anaokulunda patlama 7 ölü
Çin'de anaokulunda patlama, 7 ölü

Doğu Çin'in Jiangsu Eyaleti Fengxian'daki bir anaokulunda bir patlama meydana geldi..
Peugeot- Citroen grubu Özbekistan'da
Peugeot- Citroen grubu Özbekistan'da

Özbekistan'da Peugeot –Citroen otomobil fabrikası inşa edilecek
AB'den Nijerya'ya yardım paketi
AB'den Nijerya'ya yardım paketi

AB, kıtlık ve insani kriz yaşayan Nijerya'nın Borno eyaletine 143 milyon avroluk yardım verileceğini açıkladı

Haberler

Yemen'de "zamana karşı yarış"
Yemen'de quot zamana karşı yarış quot

Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı 900'ü aştı
Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı 900'ü aştı

BM'den Yemen'e yardım çağrısı
BM'den Yemen'e yardım çağrısı

Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı artıyor
Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı artıyor

Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı 800'e yaklaştı
Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı 800'e yaklaştı

Yemen'deki kolera salgını için acil uyarı
Yemen'deki kolera salgını için acil uyarı

Kızıldeniz'de petrol tankerine roketli saldırı
Kızıldeniz'de petrol tankerine roketli saldırı

Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı 500'ü aştı
Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı 500'ü aştı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 