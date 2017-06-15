Amerika Zekat Vakfından 'Yemen' çağrısı

Amerika Zekat Vakfı Başkanı Halil Demir, Amerika Zekat Vakfının geleneksel iftarı sonrası soruları cevapladı.
Birleşmiş Milletler’in (BM) dünyadaki en kötü açlık krizlerinden birinin yaşandığı uyarısında bulunduğu Yemen’deki dramı “modern dünyanın yüz karası” olarak niteleyen Demir, “Binlerce kadın, erkek ve çocuğun hayatını kaybettiği, kolera gibi salgın hastalıkların pençesinde boğuşan Yemen’i 21. yüzyılın medeni dünyası sadece seyretmektedir. Eğer Yemen’e bir an önce sahip çıkılmazsa, insanlığımız bu topraklarda ölecektir.” dedi.
Vakfın bu yılki geleneksel iftar programına, aralarında Chicago Başkonsolosu Umut Acar, Müslüman Organizasyonları Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal’in de bulunduğu çok sayıda ülke, din ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.
Amerika Zekat Vakfı Başkanı Halil Demir, Yemen’de insanlık dramı yaşandığını belirterek, “Yemen’in bizlere ihtiyacı var. Kimliklerimizi bir kenara bırakıp, birer insan olarak bu içler acısı duruma dur diyelim” dedi
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