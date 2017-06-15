12:42, 15 Haziran 2017 Perşembe

Japonya'da tartışmalı anti-terör yasasına onay





Japonya'da tartışmalara yol açan "bazı suçların planlanmasının suç sayıldığı" terörle mücadele yasa tasarısı Senato’da onaylandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Japonya'da tartışmalara yol açan "bazı suçların planlanmasının suç sayıldığı" terörle mücadele yasa tasarısı Senato’da onaylandı. Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Başbakan Şinzo Abe yönetimindeki koalisyon hükümeti tarafından meclise sunulan yasal düzenleme Senato'nun onayından geçti. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İnsanların hayatlarının ve varlıklarının korunması için yasayı uygun ve etkin bir şekilde uygulamak istiyoruz." dedi. Abe hükümetinden yapılan açıklamada, yasayla özellikle Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'ndan önce muhtemel terör olaylarının engellemesinin hedeflendiği belirtildi. Yeni yasaya göre, terörist grup ya da organize suç örgütü üyelerinin 277 suçun planlanmasına yönelik eylemlerde bulunması suç sayılacak. Yasa, müzik kopyalamak, koruma altındaki ormanlardan mantar toplamak, tüketim vergisi ödemekten kaçınmak, apartmanların inşasını protesto etmek için oturma eylemi düzenlemek gibi daha hafif suçların da cezalandırılmasını öngörüyor. Öte yandan, 11 Temmuz'da yürürlüğe girmesi beklenen yasaya karşı çıkanlar, bu yasanın ifade özgürlüğünü sınırlamak için kullanılabileceğini savunuyor.

İlgili Konular Japonya

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.