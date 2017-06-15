12:50, 15 Haziran 2017 Perşembe

HDP'li vekil Botan hakkında 'terör' fezlekesi





HDP Van Milletvekili Lezgin Botan hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke hazırlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Van Milletvekili Lezgin Botan hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığına gönderildi. Başsavcılıkça hazırlanan fezlekede, milletvekili Botan'ın, Van'da bir internet sitesine 27 Nisan'da yaptığı açıklamada "PKK'nın propagandasını yaptığı" belirtildi. Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi uyarınca cezalandırılması için Anayasa'nın 83. maddesine istinaden Botan'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulan fezleke, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi. Botan'ın halen milletvekili olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesi gereğince yasama dokunulmazlığına sahip olduğu kaydedilen fezlekelerde, belirtilen suçtan dolayı hakkında soruşturma yürütülebilmesinin TBMM Başkanlığınca dokunulmazlığının kaldırılması şartıyla gerçekleşebileceği ifade edildi.

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