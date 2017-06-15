Londra'daki yangın faciasında ölü sayısı 17'ye yükseldi

'Bir gazeteci için en zoru arkadaşlarının ölümünü çekmek'

İç savaşın sürdüğü Libya'da çatışmaların ortasında mesleğini icra etmeye çalışan gazeteci Badi, "Bir insan ve bir gazeteci olarak en zor şey arkadaşlarının gözünün önünde ölümünü çekmek" dedi