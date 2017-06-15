7'den 70'e itikaf için camiye kapandılar | FOTO

Kayseri'de, aralarında çocukların da yer aldığı 75 kişilik grup, ramazanın son 10 gününde Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla dünya işlerinden ilgiyi kesip camiye kapanarak itikaf ibadetini yerine getiriyor.
İtikaf sünnetini yerine getirebilmek amacıyla ramazan ayının 19. gününden itibaren 75 kişi, Hacı Kılıç Camisi ve Medresesi'nde itikafa girdi.
Camide Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar okuyup, kaza ve tespih namazları kılan gruptakiler, günün büyük bölümünü ibadetle değerlendiriyor. Mukabele yaparak Kur'an-ı Kerim'i hatmeden gruptakiler, zorunlu haller dışında dışarı çıkmıyor, iftar ve sahurlarını caminin bitişiğindeki tarihi medresede yapıyor.
İtikafa girenlerden Hüseyin Yıldırım (52), yaptığı açıklamada, ikinci kez itikafa katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Abdest ihtiyacı haricinde 10 gün boyunca caminin dışına çıkmadan ibadet edeceklerini aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:
"İti̇kaf boyunca i̇ki̇ndi̇ namazından i̇ti̇baren amel etmeye başlıyoruz. İkindi namazı kılındıktan sonra toplu şekilde bir cüz Kur'an-ı Kerim okuruz. Daha sonra herkes kendi özel yapacağı ibadet varsa ona devam eder. Akşam ezanı okununca birlikte iftar yaparız. Teravih namazının ardından sabaha kadar belirli periyotlarla Kur'an-ı Kerim okunur, sohbetler yapılır. Böylelikle sabah namazını kılana kadar ibadetlerimiz devam eder ve gün ağardıktan sonra herkes istirahate çekilir."
Okulların tatil olmasının ardından itikafa katılma kararı alan 12 yaşındaki Berat Eren Koç da ağabeyi ve babasıyla bu yıl ilk defa itikafa gireceğini ve çok mutlu olduğunu belirtti.
İtikaf hakkında araştırma yaptığını ve önemli bilgiler edindiğini dile getiren Koç, "Babam önceki yıllarda geliyordu merak ettim bu yıl ben de gelmek istedim. İtikafta 10 gün boyunca caminin dışına çıkmadan ibadet edeceğiz." dedi.
İkizi kardeşiyle itikafa giren Hüseyin Güler (13) ise "Okullar tatil oldu. Bilgisayar başında vakit geçirmektense buraya geldik. Burada ibadet ediyoruz, namaz kılıyoruz, Kadir Gecesi'ni bulmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kayseri'de, Ramazan ayının son 10 gününü ibadetle geçirmek isteyen aralarında çocukların da bulunduğu 75 kişi, Hacı Kılıç Camisi ve Medresesi'nde itikafa girdi
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