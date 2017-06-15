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AB'den Nijerya'ya yardım paketi
AB'den Nijerya'ya yardım paketi

AB, kıtlık ve insani kriz yaşayan Nijerya'nın Borno eyaletine 143 milyon avroluk yardım verileceğini açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB), kıtlık ve insani kriz yaşayan Nijerya'nın Borno eyaletine 143 milyon avroluk yardım paketi verecek.

AB Komisyonu, kıtlık tehlikesi ve insani kriz yaşayan Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletine toplam 143 milyon avro değerinde insani yardım paketi verileceğini açıkladı.

Açıklamada, Nijerya'ya destek paketinin, 20 milyon avro değerinde acil insani yardımlardan ve 123 milyon avroluk Boko Haram terör örgütünün saldırılarından etkilenmiş bölgelere yönelik uzun vadeli kalkınma desteklerinden oluşacağı belirtildi.

Söz konusu desteklemeyle birlikte AB’nin, Nijerya’daki Borno eyaletine 2017'de sağladığı yardım miktarının 224,5 milyon avroya ulaştığı bildirilen açıklamada, Nijerya'nın tarihindeki en büyük insani krizi yaşadığı, ülkede yaklaşık 5 milyon insanın acil gıda desteğine ihtiyaç duyduğu, özellikle Borno nüfusunun büyük kısmının temiz su, hijyen, sağlık, barınak, eğitim ve gıda gibi temel ihtiyaçlara erişimde sıkıntılar çektiği kaydedildi.

Nijerya'nın kuzeyinde faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram, nüfusun yarısından çoğu Müslüman olan ülkede on binlerce kişinin ölümüne ve Nijerya'nın terörle anılmasına neden oluyor.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da 2000'li yılların başında ortaya çıkan Boko Haram örgütü, 2009'dan itibaren şiddet eylemleri düzenlemeye ve dünyada gündem olmaya başladı.

Kuzeydeki yerel Hausa dilinde "Batılı eğitim haram" anlamına gelen Boko Haram, eski İngiliz sömürgesi olan ülkede Batı eğitiminin yasaklamasını istiyor. Örgütün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle ülkede yüz binlerce insan göç etmek zorunda kalıyor.



İlgili Konular avrupa birliği nijerya
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