Yeşilay'dan 11 milyon öğrenciye bağımlılık eğitimi

Yeşilay, bağımlılıkları önleme çalışmalarındaki eksikliklerden yola çıkarak, toplumun tüm katmanlarını bu konuda eğitmek, okul ve aileyi bir araya getirip toplum tabanlı mücadele başlatmak amacıyla 2013'te Türkiye Bağımlılıklarla Mücadele Eğitim Programını (TBM) hayata geçirdi.
Türkiye'deki sosyolojik yapı, ihtiyaçlar ve mevcut eğitim sistemini göz önüne alarak, bağımlılıkla mücadelede etkin bir eylem planı oluşturan TBM kapsamında, bağımlılıklarla ilgili farkındalık oluşturmak ve bu anlamda bilinç düzeyini geliştirmek için önemli çalışmalar gerçekleştirildi.
Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, yaptığı açıklamada, Yeşilay'ın kuruluş misyonunun bağımlılıklarla mücadele etmenin yanı sıra halk arasında farkındalık oluşturarak, bilinç düzeyini yükseltmek olduğunu belirtti.
Yeşilay'ın 97 yıllık tarihi boyunca hep bu faaliyetleriyle öne çıktığına, bağımlılıkla ilgili eğitim ve iletişim çalışması yaptığına değinen Yılmaz, 2003'teki tüzük değişikliğiyle bugüne kadar sadece farkındalık çalışmaları yürüten Yeşilay'ın, rehabilitasyon çalışmaları da yapmaya başladığını aktardı.
Savaş Yılmaz, özellikle uyuşturucu ve madde bağımlılığının artmasıyla genç ölümlerin ortaya çıktığına dikkati çekerek, belli bir sistematik program içinde yaptıkları farkındalık çalışmalarının en önemli bacağını okul tabanlı eğitim çalışmasının oluşturduğunu anlattı.
Yılmaz, "İçeriğinde alkol, tütün, teknoloji ve uyuşturucu madde bağımlılığı yer alıyor. Sağlıklı yaşama dair delilleri de içeriyor. Burada en önemli farklılığımız, bugüne kadar yapılmamış olan bir eğitim programını hayata geçirmektir. Anaokulunda çocukların anlayabileceği pedagojik formasyonlar geliştirdik, ilkokul, ortaokul ve liseler için ayrı, yetişkinler için ayrı içerikler oluşturduk." diye konuştu.
Türkiye'nin sosyolojik yapısı, ihtiyaçları, eğitim sistemi göz önüne alınarak hayata geçirilen Türkiye Bağımlılıklarla Mücadele Eğitim Programı kapsamında, bugüne kadar 11 milyon öğrenciye bilinç düzeylerini artırma eğitimi verildi
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