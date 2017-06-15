Esenyurt'ta bir AVM, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir AVM'de bomba ihbarı yapıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi takviyesi yapıldı. AVM’ye yapılan bomba ihbarı nedeniyle polis geniş güvenlik önlemi aldı. AVM’ye giriş çıkışlar kapatıldı.
Esenyurt'ta bir AVM'ye yapılan bomba ihbarı nedeniyle polis geniş güvenlik önlemi aldı! AVM'ye giriş çıkışlar kapatıldı
HDP Van Milletvekili Lezgin Botan hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke hazırlandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Koza-İpek Holding iddianamesinde, Hamdi Akın İpek'in 77 yıl, kardeşi Cafer Tekin İpek'in 90 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davanın 19'uncu duruşması başladı
Diyarbakır ve Bitlis'te PKK'ya yönelik operasyonlar dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi
Türkiye'de işsizlik oranı, Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre 1,6 puanlık artışla yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 619 bin kişi artarak 3 milyon 642 bin kişi oldu.
Adana merkezli 3 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı
Ankara Valiliği, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Güvenpark'tan başlatacağı yürüyüşe ilişkin güvenlik tedbirleri alındığını bildirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliğiyle gerçekleştirilen yönetim reformunun seçim kanununda köklü değişikliklerle tamamlanması gerektiğini söyledi
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Katarlı mevkidaşı Ahmed bin Casim ile bir araya gelerek iş birliği alanlarını değerlendirdiklerini ve Katar'ın ihtiyaçlarını hızlıca karşılama konusunda mutabık kaldıklarını söyledi
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla'nın bugün Ankara'ya yapacağı resmi ziyaret, Küba'dan Türkiye'ye dışişleri bakanı seviyesinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olacak.
Kumkapı’da 3 kişinin hayatını kaybettiği otelin sahibi tutuklandı
Başbakan Yıldırım, terörle mücadeleye ilişkin, "Bu belayı bu milletin başından defetmeye ahdettik, yemin ettik ve bunu da inşallah sizlerin gayretiyle, çalışmalarınızla halledeceğiz" dedi
Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahında yaşanan eylemlere ilişkin davada savunma yapan örgütün "asker abileri"nden "Aydın" kod adlı sanık Akyıldız, iddiaları tesadüf diyerek reddetti
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "İnşallah Türkiye olarak bu uyuşturucu meselesinin belini kıracağız. Bu bütün dünyayı tehdit eden büyük bir sosyal meseledir. Türkiye’yi de tehdit ediyor" dedi
Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Karadavi'nin bazı ülkeler tarafından terörist ilan edilmesine ilişkin, "Durup dururken İslam alimlerini teröristlerin listesine dahil ederek İslam'ın ve Müslümanların üzerine gelmeye çalışmak kabul edilebilir bir şey değildir..." dedi