14:34, 15 Haziran 2017 Perşembe

Peugeot- Citroen grubu Özbekistan'da





Özbekistan'da Peugeot –Citroen otomobil fabrikası inşa edilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyayev, Özbekistan'da yabancı yatırımcı ortaklı Peugeot Citroen Otomotiv (OOO UzPCA) fabrikası inşa edilmesi kararnamesini imzaladı. OOO UzPCA şirketi 10 yıllık inşaat süresi boyunca tüm vergi ödemelerinden muaf bırakılacak. Fabrika Peugeot ve Citroën marka hafif ticari araçlar üretecek. Özbek-Fransız ortak girişiminin kayıtlı sermayesi 30 milyon Avro tutarında olacak. Proje için öngörülen toplam yatırım yaklaşık 130 milyon. Avro olarak belirlendi. Peugeot Citroen Grubu fabrikada yeni teknoloji ile modern üretim süreçleri ve çalışanlara eğitim sağlayacak. Peugeot Citroen üretim yönetimi fabrikada, kalite, satın alma, tedarik ve satış ile uygun olarak faaliyet gösterecektir. Fabrikanın üretim kapasitesi Özbekistan'da ve yurtdışında satışa sunulmak üzere tahmini yılda 16 bin araba olacak.

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