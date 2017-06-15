Çin'de anaokulunda patlama, 7 ölü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Çin'in Fengxian kentinde bir anaokulu çıkışında patlama meydana geldi. Polis patlamada 7 kişinin öldüğünü 66 kişinin de yaralandığını açıkladı. Görüntüler, olayın ciddiyetini ortaya koydu.
Görgü tanıkları olay yerinde çocukların da içinde olduğu yaralılar olduğunu belirtti.
Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.
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