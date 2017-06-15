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19:36, 15 Haziran 2017 Perşembe
Asya
14:50, 15 Haziran 2017 Perşembe

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Çin'de anaokulunda patlama, 7 ölü
Çin'de anaokulunda patlama, 7 ölü

Doğu Çin'in Jiangsu Eyaleti Fengxian'daki bir anaokulunda bir patlama meydana geldi..

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çin'in Fengxian kentinde bir anaokulu çıkışında patlama meydana geldi. Polis patlamada 7 kişinin öldüğünü 66 kişinin de yaralandığını açıkladı. Görüntüler, olayın ciddiyetini ortaya koydu.

Görgü tanıkları olay yerinde çocukların da içinde olduğu yaralılar olduğunu belirtti.

Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.



İlgili Konular Çin patlama
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