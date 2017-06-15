15:09, 15 Haziran 2017 Perşembe

Musul'da 200 bin sivil evine döndü



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Musul'un doğu yakasında güvenliğin tam olarak sağlanmasının ardından yaklaşık 200 bin kişinin evlerine döndüğü belirtildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı, Musul'un doğu yakasında güvenliğin tam olarak sağlanmasının ardından yaklaşık 200 bin kişinin evlerine döndüğünü belirtti. Bakanlık Sözcüsü Nevruz Settar, "Yaklaşık 200 bin sivil, Musul kent merkezinin doğu yakasına döndü. Bu sayı doğu yakasındaki nüfusun yüzde 95'ini oluşturuyor." dedi. Settar, batı yakasında DEAŞ'tan geri alınan bölgelere ise dönüşlerin henüz başlamadığını ifade etti. Musul'un batı yakasındaki "Şifa Mahallesi" ve "Eski Kent" bölgelerinde ağır sokak çatışmaları devam ediyor. Kentin doğu yakasını ocak ayı sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'tan itibaren batı yakasını kurtarmak için harekete geçmişti. Göç ve Göçmenler Bakanı Casıl el Caf, dün yaptığı açıklamada, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim'den bu yana yerlerinden olan sivillerin sayısının 690 bine ulaştığını kaydetmişti.

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