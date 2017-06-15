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14:56, 15 Haziran 2017 Perşembe

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Tacikistan'da yeni bir "temizlik" dalgası başladı
Tacikistan'da yeni bir

Tacikistan'da üst düzey devlet çalışanlarına görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla operasyon düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tacikistan'da geçtiğimiz günlerde üst düzey devlet çalışanları arasında görevden alma ve tutuklamalar yaşandığı bildirildi.

Tacikistan'ın Devlet Mali Kontrol ve Yolsuzluklarla Mücadele Ajansı'na operasyon düzenlendi. Kısa zaman öncesine kadar bu idareyi Devlet Başkanının oğlu Rustam Rahmon yönetiyordu.

Tutuklananlar arasında şu anda emekli olan ajansın başkan yardımcısı Davlatbek Hayrzoda, araştırma müdürü Firuz Holmurodov ve 20 görevli bulunuyor. Tutuklananlara görevlerini kötüye kullanma ve yolsuzluk suçlamaları yöneltiliyor.

Bazı uzmanlara göre, “Ajans”da yapılmakta olan temizlik operasyonu bu kurumu bağımsız bir kuruluş olmaktan çıkarmayı ve tasfiye sonrası görevde kalan kadroları mevcut iktidar yapılarının birinde görevlendirmeyi öngörüyor.



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