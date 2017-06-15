15:15, 15 Haziran 2017 Perşembe

Alimlerden Katar ve Karadavi'ye destek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Aralarında Ahmet Ağırakça, Yusuf Ziya Kavakçı, Ramazan Kayan, Nureddin Yıldız, Ahmet Taşgetiren, Ali Rıza Demircan'ın da bulunduğu bir grup akademisyen, yazar ve kanaat önderi, Katar ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'ye destek açıklaması yayımladı.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinin işaret fişeği kabul edilip Katar'ı ablukaya alma ve ardından peş peşe gelen hamlelerin, emperyalist güçlerin İslam dünyasını karıştırmaya devam edeceklerini bir kez daha gösterdiği belirtildi.

Müslümanların bir araya gelmemesi, toparlanmaması, vakarlı bir şekilde ayağa kalkmaması, mezhep ve meşrep çatışmaları ile sarsılması için tuzaklar kurulduğu kaydedilirken, şöyle denildi:

"Katar gündemiyle görülen ve yaşanan olaylar, yeni bir döneme girdiğimizin emarelerini fazlasıyla taşıyor. Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi gibi hatırı sayılır İslam alimlerine ve tarihlerinde hiçbir aşırılık ve hikmetsizlik görülmemiş Müslüman Kardeşler (İhvan-ı Müslimin) ve İslami Direniş Hareketi (HAMAS) gibi İslam dünyasının yüz akı olan hareketlere reva görülenler; haksızlıktır, akılsızlıktır, izansızlıktır. Bu iki güzide hareketi terörist olarak suçlayıp onlara yakın duran herkesi düşman saymak; ümmeti düşünen ve emperyalizme karşı duran herkesi yok etmek istemekle eş anlamlıdır. Yusuf el-Karadavi ve benzeri alim ve mütefekkirler bu ümmetin yüz akıdır, vicdanıdır! Onlara düşmanlık, İslam'ın kültür mirasına ve ümmet anlayışına düşmanlıktır; emperyalistlerin isteği dışında İslam düşünüş ve yaşayış biçimine düşmanlıktır. Yusuf el-Karadavi ve benzeri alimlere uygulanan haksız ve hukuksuz eylemin tüm İslam alimlerine yapılmış olduğunu kabul eden bizler, Katar devletinin ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin şahsında emperyalizme karşı duran tüm alim ve mütefekkirlerin yanında olduğumuzu beyan ediyor ve onlara yapılan bu akıl dışı uygulamaya son verilmesini istiyoruz."

Açıklamaya Abdullah Yıldız, Abdullah Cihangir, Abdullah Büyük, Abdülmetin Balkanlıoğlu, Abdullah Trabzon, Abdülaziz Kutluay, Abdülvahap Ekinci, Abdülhamit Ramazanoğlu, Ahmet Ağırakça, Abdülhakim Erkemen, Ahmet Taşgetiren, Abdülhamid Kahraman, Ali Rıza Temel, Ali Rıza Demircan, Ahmet Varol, Ahmet Hamdi Yıldırım, Ahmet Bulut, Celalettin Vatandaş, Faruk Beşer, Emrullah Hatiboğlu, İsmail Lütfi Çakan, İbrahim Cücük, İhsan Şenocak, Kazım Sağlam, Kerim Buladı, Maruf Çelik, Mehmet Göktaş, Muhammed Emin Yıldırım, Mehmet Paksu, Muhammed Özkılınç, Mustafa Ağırman, Mehmet Salih Ekinci, Metin Karabaşoğlu, Mehmet Çelen, Nureddin Yıldız, Mehmet Beşir Eryarsoy, Ömer Döngeloğlu, Ömer Aytaş, Ramazan Kayan, Recep Songül, Salih Turgut, Şinasi Gündüz, Talha Hakan Alp, Vehbi Karakaş, Yusuf Kaplan ve Yusuf Ziya Kavakçı imza attı.