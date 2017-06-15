Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:09, 15 Haziran 2017 Perşembe
Ortadoğu
15:15, 15 Haziran 2017 Perşembe

  • Paylaş
Alimlerden Katar ve Karadavi'ye destek
Alimlerden Katar ve Karadavi'ye destek

Bir grup akademisyen, yazar ve kanaat önderi, Katar ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'ye destek açıklaması yayınladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Aralarında Ahmet Ağırakça, Yusuf Ziya Kavakçı, Ramazan Kayan, Nureddin Yıldız, Ahmet Taşgetiren, Ali Rıza Demircan'ın da bulunduğu bir grup akademisyen, yazar ve kanaat önderi, Katar ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'ye destek açıklaması yayımladı.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinin işaret fişeği kabul edilip Katar'ı ablukaya alma ve ardından peş peşe gelen hamlelerin, emperyalist güçlerin İslam dünyasını karıştırmaya devam edeceklerini bir kez daha gösterdiği belirtildi.

Müslümanların bir araya gelmemesi, toparlanmaması, vakarlı bir şekilde ayağa kalkmaması, mezhep ve meşrep çatışmaları ile sarsılması için tuzaklar kurulduğu kaydedilirken, şöyle denildi:

"Katar gündemiyle görülen ve yaşanan olaylar, yeni bir döneme girdiğimizin emarelerini fazlasıyla taşıyor. Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi gibi hatırı sayılır İslam alimlerine ve tarihlerinde hiçbir aşırılık ve hikmetsizlik görülmemiş Müslüman Kardeşler (İhvan-ı Müslimin) ve İslami Direniş Hareketi (HAMAS) gibi İslam dünyasının yüz akı olan hareketlere reva görülenler; haksızlıktır, akılsızlıktır, izansızlıktır. Bu iki güzide hareketi terörist olarak suçlayıp onlara yakın duran herkesi düşman saymak; ümmeti düşünen ve emperyalizme karşı duran herkesi yok etmek istemekle eş anlamlıdır. Yusuf el-Karadavi ve benzeri alim ve mütefekkirler bu ümmetin yüz akıdır, vicdanıdır! Onlara düşmanlık, İslam'ın kültür mirasına ve ümmet anlayışına düşmanlıktır; emperyalistlerin isteği dışında İslam düşünüş ve yaşayış biçimine düşmanlıktır. Yusuf el-Karadavi ve benzeri alimlere uygulanan haksız ve hukuksuz eylemin tüm İslam alimlerine yapılmış olduğunu kabul eden bizler, Katar devletinin ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin şahsında emperyalizme karşı duran tüm alim ve mütefekkirlerin yanında olduğumuzu beyan ediyor ve onlara yapılan bu akıl dışı uygulamaya son verilmesini istiyoruz."

Açıklamaya Abdullah Yıldız, Abdullah Cihangir, Abdullah Büyük, Abdülmetin Balkanlıoğlu, Abdullah Trabzon, Abdülaziz Kutluay, Abdülvahap Ekinci, Abdülhamit Ramazanoğlu, Ahmet Ağırakça, Abdülhakim Erkemen, Ahmet Taşgetiren, Abdülhamid Kahraman, Ali Rıza Temel, Ali Rıza Demircan, Ahmet Varol, Ahmet Hamdi Yıldırım, Ahmet Bulut, Celalettin Vatandaş, Faruk Beşer, Emrullah Hatiboğlu, İsmail Lütfi Çakan, İbrahim Cücük, İhsan Şenocak, Kazım Sağlam, Kerim Buladı, Maruf Çelik, Mehmet Göktaş, Muhammed Emin Yıldırım, Mehmet Paksu, Muhammed Özkılınç, Mustafa Ağırman, Mehmet Salih Ekinci, Metin Karabaşoğlu, Mehmet Çelen, Nureddin Yıldız, Mehmet Beşir Eryarsoy, Ömer Döngeloğlu, Ömer Aytaş, Ramazan Kayan, Recep Songül, Salih Turgut, Şinasi Gündüz, Talha Hakan Alp, Vehbi Karakaş, Yusuf Kaplan ve Yusuf Ziya Kavakçı imza attı.



İlgili Konular Karadavi Katar Katar
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
İran'dan Tillerson'un sözlerine tepki
İran'dan Tillerson'un sözlerine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un ülkesi hakkındaki ifadelerine tepki gösterdi
Fransa'da sınav soruları çalındı
Fransa'da sınav soruları çalındı

Fransa genelinde düzenlenen lise bitirme sınavı sorularının ve yedek sorularının çalındığı ve sosyal medya üzerinde paylaşıldığı bildirildi.
Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı bine yaklaştı
Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı bine yaklaştı

Dünya Sağlık Örgütü, Yemen'deki kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 989'a yükseldiği bildirildi
Alimlerden Katar ve Karadavi'ye destek
Alimlerden Katar ve Karadavi'ye destek

Bir grup akademisyen, yazar ve kanaat önderi, Katar ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'ye destek açıklaması yayınladı
Musul'da 200 bin sivil evine döndü
Musul'da 200 bin sivil evine döndü

Musul'un doğu yakasında güvenliğin tam olarak sağlanmasının ardından yaklaşık 200 bin kişinin evlerine döndüğü belirtildi
Le Pen'in dokunulmazlığı kaldırıldı
Le Pen'in dokunulmazlığı kaldırıldı

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Fransız aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin (FN) lideri ve AP üyesi Marine Le Pen’in dokunulmazlığını kaldırdı
Tacikistan'da yeni bir quot temizlik quot dalgası başladı
Tacikistan'da yeni bir "temizlik" dalgası başladı

Tacikistan'da üst düzey devlet çalışanlarına görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla operasyon düzenlendi
Çin'de anaokulunda patlama En az 40 kişi yaralandı
Çin'de anaokulunda patlama! En az 40 kişi yaralandı

Doğu Çin'in Jiangsu Eyaleti Fengxian'daki bir anaokulunda bir patlama meydana geldi..
Peugeot- Citroen grubu Özbekistan'da
Peugeot- Citroen grubu Özbekistan'da

Özbekistan'da Peugeot –Citroen otomobil fabrikası inşa edilecek
AB'den Nijerya'ya yardım paketi
AB'den Nijerya'ya yardım paketi

AB, kıtlık ve insani kriz yaşayan Nijerya'nın Borno eyaletine 143 milyon avroluk yardım verileceğini açıkladı
Brüksel havalimanında elektrik kesintisi rötarı
Brüksel havalimanında elektrik kesintisi rötarı

Brüksel Zaventem Havalimanında sabah saatlerinde meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle uçuşlarda rötar yaşanıyor
Bir gazeteci için en zoru arkadaşlarının ölümünü çekmek'
'Bir gazeteci için en zoru arkadaşlarının ölümünü çekmek'

İç savaşın sürdüğü Libya'da çatışmaların ortasında mesleğini icra etmeye çalışan gazeteci Badi, "Bir insan ve bir gazeteci olarak en zor şey arkadaşlarının gözünün önünde ölümünü çekmek" dedi
Londra'daki yangın faciasında ölü sayısı 17'ye yükseldi
Londra'daki yangın faciasında ölü sayısı 17'ye yükseldi

Londra'daki 24 katlı Greefell Tower'da ölü sayısının 17'ye yükseldiği açıklandı.
Japonya'da tartışmalı anti-terör yasasına onay
Japonya'da tartışmalı anti-terör yasasına onay

Japonya'da tartışmalara yol açan "bazı suçların planlanmasının suç sayıldığı" terörle mücadele yasa tasarısı Senato’da onaylandı
ABD'den Marawi'de Filipinler ordusuna destek
ABD'den Marawi'de Filipinler ordusuna destek

ABD birlikleri, Filipinler'de DEAŞ bağlantılı Maute örgütünün kuşatması altındaki Mindanao eyaletine bağlı Marawi kenti yakınlarında ülke ordusuna destek sağlıyor
Tsunami ilahi bir mesaj'
'Tsunami ilahi bir mesaj'

Tüm ailesini 2004'te Endonezya'da 250 bin kişinin ölümüne neden olan tsunami felaketinde kaybeden Ömer Diansy "Hayatımızda derin yaralar açsa da bu felaket, biz Müslümanların gözlerimizi açıp hatalarımızı görmemizde çok faydalı oldu” dedi

Haberler

Katar ile Hindistan arasında yeni deniz yolu hattı açıldı
Katar ile Hindistan arasında yeni deniz yolu hattı açıldı

Katar ile ABD arasında 12 milyar dolarlık anlaşma
Katar ile ABD arasında 12 milyar dolarlık anlaşma

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Ekonomi Bakanı Zeybekci Katarlı mevkidaşı ile görüştü

BAE Katar'a ait kanalın uydu alıcılarının satışını durdurdu
BAE Katar'a ait kanalın uydu alıcılarının satışını durdurdu

'Sudan, Arap ve Körfez bölgesinde krizin çözümü için çalışıyor'
Sudan Arap ve Körfez bölgesinde krizin çözümü için çalışıyor'

Katar Petrol, Shell ile anlaştı
Katar Petrol Shell ile anlaştı

Katar, Cibuti'deki askerlerini çekiyor
Katar Cibuti'deki askerlerini çekiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katar'a gidiyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katar'a gidiyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 