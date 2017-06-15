Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı bine yaklaştı

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Nisan'dan bu yana Yemen'in 20 vilayetinde görülen kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 989'a çıktı.
Açıklamada, ülkede 140 binden fazla kişide koleradan şüphelenildiği ve salgının başkent Sana'nın yanı sıra Hudeyde, Amran ve Hacce vilayetlerinde hızla yayıldığı belirtildi.
DSÖ Yemen Ofisinden dün yapılan açıklamada, ülkedeki kolera salgınında ölenlerin sayısının 974'e ulaştığı aktarılmıştı.
Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması sonucu her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.
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Fransa genelinde düzenlenen lise bitirme sınavı sorularının ve yedek sorularının çalındığı ve sosyal medya üzerinde paylaşıldığı bildirildi.
Dünya Sağlık Örgütü, Yemen'deki kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 989'a yükseldiği bildirildi
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