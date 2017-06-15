15:49, 15 Haziran 2017 Perşembe

Fransa'da sınav soruları çalındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa'da düzenlenen lise bitirme sınavı sorularının ve yedek sorularının çalındığı ve sosyal medya üzerinde paylaşıldığı bildirildi.

L'Obs gazetesinin haberine göre, ülke genelinde bugün başlayan ve üniversiteye girişleri sağlayacak olan lise sonu sınavlarında felsefe dersinin sınav soruları çalındı.

Habere göre, soruların "bir medyada" görülmesi üzerine harekete geçen Eğitim Bakanlığı, "sınavda herhangi bir sorun çıkması ihtimaline karşı önceden hazırladığı yedek soruları" sormaya karar verdi.

Yerel saatle 08.00'de başlaması gereken sınavın 09.00'da başladığı belirtilen haberde, yedek soruların da çalındığı ve sosyal medya hesabında paylaşıldığının tespit edildiği ifade edildi.

L'Obs gazetesi, soruları çalan ve sosyal medya hesabında yayınlayan kişi ile irtibata geçtiğini kaydetti. Gazete, bu kişinin kendisini sınavda gözetmen olarak tanıttığı ve yedek soruları da saat 08.30 sularında sınav salonunda iken sosyal medya hesabından yayınladığını belirtti.