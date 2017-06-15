15:57, 15 Haziran 2017 Perşembe

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuveytli mevkidaşıyla görüştü





Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamad es-Sabah ile bir araya geldi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere Kuveyt'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamad es-Sabah, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krize ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. Çavuşoğlu, daha sonra Ankara'daki programlarına katılmak üzere Kuveyt'ten ayrıldı. Bakan Çavuşoğlu, dün de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Körfez bölgesindeki gelişmeleri değerlendirmek üzere Katar'da resmi temaslarda bulunmuştu.

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