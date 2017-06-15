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Tunceli'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması
Tunceli'de

Valilik, "Bakanlar Kurulu kararıyla 1 Kasım'a kadar 31 bölgede 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı alınmıştır"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tunceli merkez ile Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçelerindeki 31 bölge, Bakanlar Kurulu kararıyla 1 Kasım'a kadar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli'de faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer örgütlerin düzenledikleri terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi.

Teröristlerin bu eylemleri neticesinde vatandaşların ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme hakkından mahrum kalmakla beraber mağduriyet yaşadıkları kaydedilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Tunceli Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince 1 Haziran tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla 1 Kasım tarihine kadar 31 bölgede 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı alınmıştır."



İlgili Konular Tunceli Özel Güvenlik Bölgeleri
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