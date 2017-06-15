Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul Milletvekili Berberoğlu'nun tutuklanması üzerine Ankara'dan İstanbul'a başlattığı tepki yürüyüşüne ilişkin açıklama yaptı.
Bahçeli, şunları kaydetti:
"CHP Genel Başkanı, bugün Ankara Güvenpark’tan başlayıp İstanbul Maltepe’ye kadar sürecek bir adalet yürüyüşü başlatmıştır. Atalarımız boşuna söylememiş; akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş. Adalet yolda bulacağımız kayıp eşya, yürürken ayağımıza takılacak bir gömü değildir. Bunu bilmemek ise cehalettir. CHP, adalet diyerek anarşiye göz kırpmakta, uluslararası topluma dikta duyurusunda bulunarak demokrasiye kastetmenin çabasındadır."
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Genel Başkan Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşün bugünkü bölümünü tamamladı
MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Enis Berberoğlu'nun tutuklanması nedeniyle başlattığı yürüyüşü, "Akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş" diye eleştirdi
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