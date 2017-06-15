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Putin'den Trump'ı kızdıracak Comey daveti
Putin'den Trump'ı kızdıracak Comey daveti

Putin, Trump'ın görevden aldığı eski FBI Direktörü Comey için, "Eğer Comey'e ifadelerinden ötürü soruşturma açılırsa ona Rusya'da siyasi sığınma hakkı vermeye hazırız" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da geleneksel olarak düzenlenen “Direk Hat” adlı programda halktan gelen soruları cevapladı.

ABD Senatosu’nun, Rusya’ya yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onaylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Putin, Rusya’nın tarih boyunca yaptırımlara maruz kaldığını hatırlatarak, söz konusu yaptırımların Rusya ile rekabette avantaj sağlamak için kullanıldığını da iddia etti.

ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırım hamlesinin de “mantıksız” olduğunu savunan Putin, “Bu yaptırımlar ABD’nin yerel politikalarında yaşanan çekişmeye işaret ediyor.” dedi.

Rus ekonomisinin yaptırımlardan etkilendiğini, ancak bu etkinin sınırlı olduğunu belirten Putin, “Ekonomimiz yaptırımlar nedeniyle yüzde 1’lik bir büyüme kaybı yaşıyor. Maddi kaybımız ise yaklaşık 50 milyar dolar civarında. Yaptırım uygulayan ülkelerin kaybı ise 100 milyar doları geçti.” ifadelerini kullandı.

Putin, yaptırımlar sayesinde tarım gibi farklı alanlarda Rus sanayisinin gelişme gösterdiğini dile getirerek, “Yaptırımlar beynimizi biraz daha çalıştırmamızı sağladı.” dedi.

"FBI ESKİ DİREKTÖRÜ COMEY'E SİYASİ SIĞINMA VERMEYE HAZIRIZ"

Putin, Rusya-ABD ilişkilerine dair bir soru üzerine, Washington'u düşman olarak görmediklerini ve birçok alanda iş birliğini yapmaya hazır olduklarını söyledi. 

Eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'in ABD Kongresinde ifade vermesine ilişkin bir soruya cevap veren Putin, Comey'in Rusya'nın seçimlere siber saldırı ile müdahale ettiğine dair kanıt sunamadığını belirtti.

Comey'in istihbarat şefi gibi değil de bir görüşü savunan aktivist gibi davrandığını söyleyen Putin, "Eğer Comey'e ifadelerinden ötürü soruşturma açılırsa ona Rusya'da siyasi sığınma hakkı vermeye hazırız." dedi.

Putin'in bu sözlerine Trump'un nasıl tepki vereceği ise merak konusu. 



İlgili Konular rusya ABD putin trump
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