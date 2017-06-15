18:46, 15 Haziran 2017 Perşembe

Kılıçdaroğlu yürüyüşünün bugünkü bölümünü tamamladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nun MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili davada hapis cezasına çarptırılması ve tutuklanmasına tepki için Güvenpark'tan başlattığı "Adalet yürüyüşü"nün bugünkü bölümünü tamamladı.

Batıkent'teki 75. Yıl Hipodromu yakınlarında, Çankaya ve Yenimahalle Belediyeleri'nce oluşturulan alanda yürüyüşüne ara veren Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Adalet yürüyüşünün birinci etabını tamamladıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Yorgun değiliz, kararlıyız, endişeli değiliz. Umarım hedefe ulaşırız. Az önce bir haber geldi, bir gazeteci arkadaşımızın serbest bırakıldığına ilişkin. Bu bizi mutlu etti. İnşallah İstanbul'a vardığımızda gönül ister ki hapiste hiçbir gazeteci kalmasın." ifadesini kullandı.

Yolda zaman zaman provokatif eylemlerin olmasına rağmen, tahriklere kapılmadıklarını anlatan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Biz haklıyız, adalet için yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz. Gün gelecek, bugün adaletsizliği yaratanlar için de adalet geçerli bir kavram olacak. Onlara da adalet lazım olacak. Biz, onlar adaletsiz yargılandıkları zaman yine yollarda olacağız. Adalet, bu ülkede yaşayan 80 milyon vatandaşın hak ettiği bir olgudur. Dolayısıyla kararlılıkla, azimle yolumuza devam edeceğiz."

"YÜRÜYÜŞLER OLURSA MUTLULUK DUYARIZ"

Dünyada "Türkiye'de demokrasi yok" diye bilindiğini, yürüyüşe uluslararası yayın organlarının da Türk televizyonlarının da geniş yer verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, bunun için teşekkür etti.