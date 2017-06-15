19:08, 15 Haziran 2017 Perşembe

3,7 trilyon dolarlık ekonomik güç 'D-8'





Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın önayak olmasıyla 20 yıl önce bugün kurulan Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü, 3,7 trilyon dolarlık ekonomik güce ulaştı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü, Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya arasındaki iş birliğini geliştirmek, ekonomik ve sosyal ilişkileri zenginleştirmek amacıyla 15 Haziran 1997 tarihinde kuruldu. Türkiye'nin ev sahipliğinde bir araya gelen D-8 ülkeleri, İslam dünyasının bölgelerinde öncü ülkeleri olarak dikkati çekiyor. Türkiye ve Endonezya, dünyanın en büyük ekonomilerinin yer aldığı G20'de de bulunuyor. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

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