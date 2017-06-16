00:42, 16 Haziran 2017 Cuma

Öğretmenler için bayram tatili uzatıldı





Milli Eğitim Bakanlığından, öğretmenlerin mesleki çalışma programı kapsamında, Ramazan Bayramı sonrası 28, 29 ve 30 Haziran'da idari izinli sayılacağı açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Milli Eğitim Bakanlığından, öğretmenlerin mesleki çalışma programı kapsamında, Ramazan Bayramı sonrası 28, 29 ve 30 Haziran'da idari izinli sayılacağı bildirildi. Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımızın onayıyla öğretmenler, mesleki çalışma programı kapsamında bayram sonrası 28, 29 ve 30 Haziran'da idari izinli sayılacaklar." ifadesine yer verildi.

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