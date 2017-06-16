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Öğretmenler için bayram tatili uzatıldı
Öğretmenler için bayram tatili uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığından, öğretmenlerin mesleki çalışma programı kapsamında, Ramazan Bayramı sonrası 28, 29 ve 30 Haziran'da idari izinli sayılacağı açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığından, öğretmenlerin mesleki çalışma programı kapsamında, Ramazan Bayramı sonrası 28, 29 ve 30 Haziran'da idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımızın onayıyla öğretmenler, mesleki çalışma programı kapsamında bayram sonrası 28, 29 ve 30 Haziran'da idari izinli sayılacaklar." ifadesine yer verildi.

 



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