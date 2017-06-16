Güncelleme: 01:04, 16 Haziran 2017 Cuma

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güvenlik personelinden bazıları hakkında tutuklama kararı alındığının öğrenilmesi üzerine ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass'ın Bakanlığa davet edildiği ve kararın kabul edilemez olduğunun ABD Büyükelçisine vurgulandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Vaşington Büyükelçiliğimiz ikametgahının önünde 16 Mayıs tarihinde yaşanan olaydan ötürü ABD makamlarının bazı vatandaşlarımız ile Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenlik personelinden bazıları hakkında tutuklama kararı aldığının öğrenilmesi üzerine ABD’nin Ankara Büyükelçisi Sayın Müsteşarımız tarafından Bakanlığımıza davet edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD makamları tarafından alınan bu kararın yanlış, yanlı ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu, Vaşington Büyükelçiliğimiz önünde yaşanan arbedenin yerel güvenlik makamlarının gerekli önlemleri almamalarından kaynaklandığı, ABD’nin benzer üst düzeyli ziyaretlerde mutat olarak aldığı tedbirler bu defa da aynen uygulanmış olsaydı bu sorunun yaşanmayacağı, dolayısıyla da yaşananlardan vatandaşlarımızın sorumlu tutulamayacağı ABD Büyükelçisine iletilmiştir.

Sözde protestocuların, terör örgütü bayrak ve sembolleriyle Vaşington Büyükelçiliğimiz ikametgahına birkaç metre yaklaşmasına ve masum vatandaşlara saldırmalarına ABD makamlarınca göz yumulmasının ve ayrıca Büyükelçilik kançılaryası önünde Sayın Bakanımızın korumalarına saldıran Amerikan güvenlik yetkililerine de hiçbir işlem yapılmamasının asgari bir adalet anlayışıyla bağdaştırılamayacağı da ABD Büyükelçisine bildirilmiştir."

Açıklamada, tarafsız ve bağımsız bir soruşturmanın sonucu olmadığı açıkça görülen bu kararın, kabul edilemez olduğunun ABD Büyükelçisine vurgulandığı belirtildi.