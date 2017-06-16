00:51, 16 Haziran 2017 Cuma

PKK, Avrupa'da terör estirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

PKK'nın Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Türk kurumlarını, kültür merkezlerini ve mülkleri hedef alan bir dizi saldırı gerçekleştirdiği; bağış toplama, propaganda ve örgüte üye kazandırma faaliyetlerine devam ettiği bildirildi.

Avrupa polis teşkilatı Europol'un "AB Terörizm Durumu ve Trendi 2017 Raporu", AB Dönem Başkanı Malta'da yapılan bir toplantıyla açıklandı. 2016'daki olayları kapsayan rapora göre, AB ülkelerinde 142 engellenen veya tamamlanan terör saldırısı gerçekleşirken, bu saldırılarda 142 kişi öldü, 379 kişi de yaralandı.

Saldırılar sekiz üye ülkede medyana geldi. Bunların yarısından fazlasını (76) Birleşik Krallık rapor ederken, Fransa'da 23, İtalya'da 17, İspanya'da 10, Yunanistan'da 6, Almanya'da 5, Belçika'da 4 ve Hollanda'da 1 saldırı kayıtlara geçti.

TERÖR SUÇLARINDAN BİN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

2016'da terör suçlarıyla ilgili olarak bin 2 kişi tutuklanırken, bunların yaklaşık üçte birinin (291) 25 yaşında veya daha genç olduğu tespit edildi. Bu tutuklamaların neredeyse yarısı (456) Fransa'da geçekleşirken, İngiltere'de 149, İspanya'da 120, Belçika'da 65, Hollanda'da 45, İtalya'da 38 ve Almanya'da 35 kişi tutuklandı.

Raporda, kadınlar, gençler ve hatta çocukların AB ülkelerinde terör faaliyetlerinde artan oranda operasyonel rol oynadığı belirlendi. Ayrıca, çok sayıda terörist saldırının, dini bir bağının bulunmadığı not edildi.

PATLAYICILARI KULLANILMAYA DEVAM ETTİ

Saldırıların yüzde 40'ında patlayıcılar kullanıldığı kaydedilen raporda, "Teröristler çok çeşitli silahları kullanmalarına rağmen, yüksek etkileri ve sembolik gücü nedeniyle patlayıcıları kullanılmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Suriye ve Irak'ta silahlandırılmış insansız hava aracı (İHA) kullanılmasının, diğerlerlerine de ilham kaynağı olabileceği ve bu tür bir taktiğin kullanımının artırabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

UYUŞTURUCU PARALARI TERÖRE YATIRILDI

Terörizmin finansmanı ile ilgili olarak, Avrupa'daki terör faaliyetlerinin yüzde 40'ının kısmen de olsa, uyuşturucu ticareti başta olmak üzere, hırsızlık, taklit ürün satışı, kredi dolandırıcılığı ve soygunlar yoluyla sağlandığı belirtildi.

PKK, AVRUPA'DA TERÖR ESTİRDİ

Raporda PKK'nın Avrupa'da gerçekleştirdiği saldırılara da yer verildi. Buna göre, bölücü örgüt bazı AB ülkelerinde Türk kurumlarını, kültür merkezlerini ve mülkleri hedef alan bir dizi saldırı gerçekleştirdi. Fransa, Türk hükümet binalarına ve kültür derneklere karşı el yapımı bombayla yapılan beş saldırı bildirdi. Belçika'da kundakçılık ve patlayıcı madde kullanımını içeren olaylar kayda geçti.

Almanya'da da çeşitli olaylar yaşanırken, bunların çoğu PKK karşıtı ve yanlısı gösteriler sırasında meydana geldi. Almanya'da Türk malları ve kurumları yanıcı maddeler kullanılarak tahrip edildi. Bir kundaklama vakasında, en az 2 milyon avroluk hasar oluştu. Ağustos ayında Nürnberg'de, üç kişinin karıştığı bir olayda bir kişi bıçaklandı.

BAĞIŞ TOPLAMA, PROPOGANDA VE ÖRGÜTE ÜYE KAZANDIRMA DEVAM ETTİ

Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Romanya ve İsviçre'de PKK'nın bağış toplama, propaganda ve örgüte üye kazandırma faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi. Fransa, PKK'nın Fransa Kürt Konseyi (CDK-F) ve Kürdistan Enformasyon Merkezi (CIK) ile bazen şiddet kullanarak para toplayan gizli bir şubeyi işlettiğini rapor etti. Yalnızca Fransa'da toplanan paranın, 5,3 milyon avroya ulaştığı sanılıyor.

PKK İSVİÇRE'DE KAMP KURDU

İtalya, çatışma bölgelerindeki Kürt gruplara katılmak veya Avrupa'da PKK aktivisti olmak için Kürt göçmenler arasında üye kazandırma faaliyetleri yapıldığını bildirdi. Buna ek olarak İsviçre, PKK'nın 2016'nın ikinci yarısında Alp Dağları eteklerindeki bölgelerde gençler için bir dizi ideolojik eğitim kampı düzenlemiş olabileceğini rapor etti.

DHKP-C TÜRKİYE'DEKİ TERÖR EYLEMLERİ İÇİN PARA TOPLUYOR

DHKP-C'nin ie AB'de hiç saldırı gerçekleştirmediği, ancak bazı AB ülkelerinde Türkiye'deki operasyonlara mali ve lojistik destek sağlayan bir ağı muhafaza ettiği kaydedildi. Örgütün AB'deki yapısının, yasal olarak kurulmuş dernekler altında faaliyet gösterdiği, 2016'da bir Hollanda vatandaşının terörizme finans sağlanması suçlamasıyla Almanya'da tutuklandığı belirtildi.