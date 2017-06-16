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12:17, 16 Haziran 2017 Cuma
Türkiye ve Dünya gündemi
09:42, 16 Haziran 2017 Cuma

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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Haziran 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Haziran 2017

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla'yı kabul edecek.

(İstanbul/16.45) 

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ve Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla'yı ayrı ayrı kabul edecek.

(TBMM/12.00/15.00) 

3- Başbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır Valiliğini ziyaret edecek.

(Diyarbakır/16.30) 

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne devam ediyor.



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, ilçe belediye başkanları ile toplantı yapacak, İl Koordinasyon Kurulu toplantısı ile Ordu Büyükşehir Belediyesi iftarına iştirak edecek, Fatsa Belediyesi Spor Kompleksi'ni ziyaret edecek.

(Ordu/14.00/17.30/20.09/23.30) 

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Koruyucu Aile İftar Buluşması" programına iştirak edecek.

(Ankara/20.27) 

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Valiliği ziyaret edecek, STK'lar ile iş sağlığı güvenliği uzmanları ve işyeri temsilcileriyle toplantı yapacak, Bursa Gönül Köprüsü iftarına katılacak.

(Batman/15.00/16.00/17.00/19.30)

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Diyarbakır Sur'da Gazi ve Melikahmet Caddeleri birinci etabı, Dicle Vadisi birinci etabı ve restore edilen tarihi eserlerin açılış törenlerine katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

(Diyarbakır/17.15-18.00) 

5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü etkinliklerine katılacak.

(Ankara/10.00)

6-TBMM Genel Kurulunda, sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesine ilişkin kanun tasarısı üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00) 



EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, BİRKONFED tarafından düzenlenen geleneksel iftar programına iştirak edecek.

(İstanbul/20.30) 

2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, taziye ziyaretlerinde bulunacak, askerlerle biraya gelecek, Valilik ve esnafı ziyaret edecek, iftar programına katılacak. 

(Şırnak/15.30-19.41

3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Valiliği ziyaret edecek, Gönül Köprüsü Ramazan Programı'na iştirak edecek.

(Ağrı/18.30/19.46) 

4- TÜİK, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin inşaat ciro ve üretim endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- TOBB, mayıs ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)



DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye Festivali düzenlenecek.

(Moskova) 

3- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul) 

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor. 

(Sana) 

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor. 

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) 
6- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz takip ediliyor. 

(Riyad) 


KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Pangaltı Ermeni Lisesinde düzenlenen iftara katılacak.

(İstanbul/20.45) 



GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Abdülhamid Han Camisi'nde cuma hutbesi irad edecek.

- Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne ziyarette bulunacak Görmez, din görevlileriyle buluşacak, Türkoğlu ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Camisi açılışına katılacak.

(Kahramanmaraş/11.00/11.45/12.15/14.00/15.00/16.30) 


SPOR

1- Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası, Çekya'da başlayacak.

- A Milli Kadın Basketbol Takımı, B Grubu'ndaki ilk maçında Slovakya ile karşılaşacak. 

(Hradec Kralove/16.00)

2- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. 

(İstanbul/20.00) 

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2017 FIVB Dünya Ligi G2 Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi Çin ile karşılaşacak.

(Kunshan/14.00) 



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