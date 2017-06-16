Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Haziran 2017

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla'yı kabul edecek.
(İstanbul/16.45)
2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ve Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla'yı ayrı ayrı kabul edecek.
(TBMM/12.00/15.00)
3- Başbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır Valiliğini ziyaret edecek.
(Diyarbakır/16.30)
4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne devam ediyor.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, ilçe belediye başkanları ile toplantı yapacak, İl Koordinasyon Kurulu toplantısı ile Ordu Büyükşehir Belediyesi iftarına iştirak edecek, Fatsa Belediyesi Spor Kompleksi'ni ziyaret edecek.
(Ordu/14.00/17.30/20.09/23.30)
2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Koruyucu Aile İftar Buluşması" programına iştirak edecek.
(Ankara/20.27)
3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Valiliği ziyaret edecek, STK'lar ile iş sağlığı güvenliği uzmanları ve işyeri temsilcileriyle toplantı yapacak, Bursa Gönül Köprüsü iftarına katılacak.
(Batman/15.00/16.00/17.00/19.30)
4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Diyarbakır Sur'da Gazi ve Melikahmet Caddeleri birinci etabı, Dicle Vadisi birinci etabı ve restore edilen tarihi eserlerin açılış törenlerine katılacak, Valiliği ziyaret edecek.
(Diyarbakır/17.15-18.00)
5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü etkinliklerine katılacak.
(Ankara/10.00)
6-TBMM Genel Kurulunda, sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesine ilişkin kanun tasarısı üzerinde görüşmeler devam edecek.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ
1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, BİRKONFED tarafından düzenlenen geleneksel iftar programına iştirak edecek.
(İstanbul/20.30)
2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, taziye ziyaretlerinde bulunacak, askerlerle biraya gelecek, Valilik ve esnafı ziyaret edecek, iftar programına katılacak.
(Şırnak/15.30-19.41
3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Valiliği ziyaret edecek, Gönül Köprüsü Ramazan Programı'na iştirak edecek.
(Ağrı/18.30/19.46)
4- TÜİK, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin inşaat ciro ve üretim endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
5- TOBB, mayıs ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye Festivali düzenlenecek.
(Moskova)
3- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
6- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz takip ediliyor.
(Riyad)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Pangaltı Ermeni Lisesinde düzenlenen iftara katılacak.
(İstanbul/20.45)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Abdülhamid Han Camisi'nde cuma hutbesi irad edecek.
- Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne ziyarette bulunacak Görmez, din görevlileriyle buluşacak, Türkoğlu ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Camisi açılışına katılacak.
(Kahramanmaraş/11.00/11.45/12.15/14.00/15.00/16.30)
SPOR
1- Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası, Çekya'da başlayacak.
- A Milli Kadın Basketbol Takımı, B Grubu'ndaki ilk maçında Slovakya ile karşılaşacak.
(Hradec Kralove/16.00)
2- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00)
3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2017 FIVB Dünya Ligi G2 Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi Çin ile karşılaşacak.
(Kunshan/14.00)
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun katılımıyla hükümetler arası üçlü zirve gerçekleştirilecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani’yle görüşecek.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda Hırka-i Saadet Ziyareti ve Destimal programına katılacak.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Karadağ'ın 29. üye olarak NATO'ya katılması dolaysıyla tören düzenlenecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi...
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar programına iştirak edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Şırnak Şenoba'da yüksek gerilim hatlarına takılarak düşen helikopterde şehit olan askerler için 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlenecek.