09:42, 16 Haziran 2017 Cuma

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Haziran 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla'yı kabul edecek.



(İstanbul/16.45)

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ve Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla'yı ayrı ayrı kabul edecek.



(TBMM/12.00/15.00)

3- Başbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır Valiliğini ziyaret edecek.



(Diyarbakır/16.30)

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne devam ediyor.







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, ilçe belediye başkanları ile toplantı yapacak, İl Koordinasyon Kurulu toplantısı ile Ordu Büyükşehir Belediyesi iftarına iştirak edecek, Fatsa Belediyesi Spor Kompleksi'ni ziyaret edecek.



(Ordu/14.00/17.30/20.09/23.30)



2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Koruyucu Aile İftar Buluşması" programına iştirak edecek.



(Ankara/20.27)



3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Valiliği ziyaret edecek, STK'lar ile iş sağlığı güvenliği uzmanları ve işyeri temsilcileriyle toplantı yapacak, Bursa Gönül Köprüsü iftarına katılacak.



(Batman/15.00/16.00/17.00/19.30)



4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Diyarbakır Sur'da Gazi ve Melikahmet Caddeleri birinci etabı, Dicle Vadisi birinci etabı ve restore edilen tarihi eserlerin açılış törenlerine katılacak, Valiliği ziyaret edecek.



(Diyarbakır/17.15-18.00)



5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü etkinliklerine katılacak.



(Ankara/10.00)



6-TBMM Genel Kurulunda, sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesine ilişkin kanun tasarısı üzerinde görüşmeler devam edecek.



(TBMM/14.00)







EKONOMİ



1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, BİRKONFED tarafından düzenlenen geleneksel iftar programına iştirak edecek.



(İstanbul/20.30)

2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, taziye ziyaretlerinde bulunacak, askerlerle biraya gelecek, Valilik ve esnafı ziyaret edecek, iftar programına katılacak.



(Şırnak/15.30-19.41

3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Valiliği ziyaret edecek, Gönül Köprüsü Ramazan Programı'na iştirak edecek.



(Ağrı/18.30/19.46)



4- TÜİK, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin inşaat ciro ve üretim endekslerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)



5- TOBB, mayıs ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini duyuracak.



(Ankara/10.00)







DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye Festivali düzenlenecek.



(Moskova)



3- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.



(Musul)



4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.



(Sana)



5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

6- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz takip ediliyor.



(Riyad)





KÜLTÜR SANAT



1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Pangaltı Ermeni Lisesinde düzenlenen iftara katılacak.



(İstanbul/20.45)





GÜNCEL



1- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Abdülhamid Han Camisi'nde cuma hutbesi irad edecek.



- Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne ziyarette bulunacak Görmez, din görevlileriyle buluşacak, Türkoğlu ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Camisi açılışına katılacak.



(Kahramanmaraş/11.00/11.45/12.15/14.00/15.00/16.30)





SPOR



1- Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası, Çekya'da başlayacak.



- A Milli Kadın Basketbol Takımı, B Grubu'ndaki ilk maçında Slovakya ile karşılaşacak.



(Hradec Kralove/16.00)



2- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/20.00)



3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2017 FIVB Dünya Ligi G2 Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi Çin ile karşılaşacak.



(Kunshan/14.00)



