3 ilçe belediye başkanına görevden uzaklaştırma

İçişleri Bakanlığınca, Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk, Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız ile Ayaş Belediye Başkanı Bülent Taşan, haklarındaki adli ve idari soruşturmalar çerçevesinde görevlerinden uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığınca, Adana'nın Ceyhan ilçesi Belediye Başkanı Alemdar Öztürk, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız ve Ankara'nın Ayaş ilçesi Belediye Başkanı Bülent Taşan, haklarındaki adli ve idari soruşturmalar çerçevesinde görevlerinden uzaklaştırıldı. Üç belediye başkanının, "görülen lüzum üzerine" açığa alındığı belirtildi.
Behramkale köyü Yeşil Liman sahiline düzenlenen operasyonda 59 yabancı uyruklu yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında, ByLock kullandıkları belirlenen eski Kredi ve Yurtlar Kurumu çalışanı 25 kişi ile 6 eski PTT görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi
İçişleri Bakanlığınca, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Öztürk, Kayseri Sarıoğlan Belediye Başkanı Yıldız ve Ankara Ayaş Belediye Başkanı Taşan görevlerinden uzaklaştırıldı
Türkiye'nin sosyolojik yapısı, ihtiyaçları, eğitim sistemi göz önüne alınarak hayata geçirilen Türkiye Bağımlılıklarla Mücadele Eğitim Programı kapsamında, bugüne kadar 11 milyon öğrenciye bilinç düzeylerini artırma eğitimi verildi
Dışişleri Bakanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenlik personelinden bazıları hakkında tutuklama kararı alındığının öğrenilmesi üzerine ABD’nin Ankara Büyükelçisi Bass'ın Bakanlığa davet edildiği bildirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gerçekleştirdiği son ziyarette yaşananlara değinerek, "Benim korumalarımdan 12 tanesi için tutuklama kararı çıkarmışlar. Bu nasıl bir yasadır, bu nasıl bir hukuktur? Bu korumalar, beni korumayacaksa niçin bunları ben yanımda Amerika'ya götürüyorum? Amerika'nın Hans'ı ile George'u ile mi kendimi koruyacağım?" diye konuştu.
Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın önayak olmasıyla 20 yıl önce bugün kurulan Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü, 3,7 trilyon dolarlık ekonomik güce ulaştı.
Genel Başkan Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşün bugünkü bölümünü tamamladı
MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Enis Berberoğlu'nun tutuklanması nedeniyle başlattığı yürüyüşü, "Akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş" diye eleştirdi
Valilik, "Bakanlar Kurulu kararıyla 1 Kasım'a kadar 31 bölgede 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı alınmıştır"
TBMM Genel Kurulu'nda, sanayi ve üretime destek tasarısı ikinci bölümde yer alan üç madde ile üç yeni üniversite kurulmasını öngören üç madde kabul edildi. Yeni kurulacak üniversitelerden ikisi Ankara, biri ise Nevşehir'de olacak.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamad es-Sabah ile bir araya geldi.
Esenyurt'ta bir AVM'ye yapılan bomba ihbarı nedeniyle polis geniş güvenlik önlemi aldı! AVM'ye giriş çıkışlar kapatıldı
HDP Van Milletvekili Lezgin Botan hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke hazırlandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Koza-İpek Holding iddianamesinde, Hamdi Akın İpek'in 77 yıl, kardeşi Cafer Tekin İpek'in 90 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi