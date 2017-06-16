3 ilçe belediye başkanına görevden uzaklaştırma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye 'koruma polisi' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gerçekleştirdiği son ziyarette yaşananlara değinerek, "Benim korumalarımdan 12 tanesi için tutuklama kararı çıkarmışlar. Bu nasıl bir yasadır, bu nasıl bir hukuktur? Bu korumalar, beni korumayacaksa niçin bunları ben yanımda Amerika'ya götürüyorum? Amerika'nın Hans'ı ile George'u ile mi kendimi koruyacağım?" diye konuştu.