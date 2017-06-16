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Midilli Kalesi ziyarete kapatıldı
Midilli Kalesi ziyarete kapatıldı

Midilli Kalesi, güvenlik nedeniyle ziyaretçi girişlerine kapatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ege Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, Yunanistan'ın Midilli Adası'nda hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Ada turizminin en önemli uğrak noktalarından birisi olan Midilli Kalesi, güvenlik gerekçesi ve Arkeoloji Müdürlüğü kararıyla ziyaretçi girişlerine kapatıldı.

Yetkililer, şu an için endişelenecek bir durumun olmadığını, geçici olarak alınan bu önlem çerçevesinde daha ayrıntılı kontrollerin yapılacağını belirtiyor.

Ada üzerinde zarar gören ibadet yerlerinin çoğunun Afalonas, Akrasiu, Lizvori ve Megalohori köylerinde olduğu tespit edildi.

Midilli Metropol Kilisesi'nin de depremden etkilendiği için en az iki hafta kapalı kalacağı öğrenildi.

Deprem nedeniyle adada çok sayıda ev ve iş yerinde hasar oluştu.

 



İlgili Konular Ege denizi
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