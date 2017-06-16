Dünyanın en yenilikçi ülkesi listesinde zirve bu yıl da değişmedi

Türkiye, dünyanın en yenilikçi ülkeleri sıralamasında 128 ülke arasında 43. oldu.
Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) ve Cornell Üniversitesi tarafından yayımlanan "Küresel İnovasyon Endeksi 2017" raporunda dünyanın en yenilikçi ülkeleri belirlendi.
Raporda 128 farklı ülkenin ekonomisi, patent başvurularından, altyapı ve eğitim harcamalarına kadar birçok ölçüt ele alınarak incelendi.
2011 yılından beri dünyanın en yenilikçi ülkesi seçilen İsviçre, bu yıl da listenin en başında yer aldı. İsveç ikinci, Hollanda ise listede üçüncü sırada yer aldı.
Listede ilk 10'a giren diğer ülkeler ise ABD, İngiltere, Danimarka, Singapur, Finlandiya, Almanya ve İrlanda oldu.
Türkiye de dünyanın en yenilikçi ülkeleri sıralamasında 128 ülke arasında 43. oldu.
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2011 yılından beri dünyanın en yenilikçi ülkesi seçilen İsviçre bu yıl da listenin en başında yer alırken, Türkiye 128 ülke arasında 43'üncü sırada yer aldı
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