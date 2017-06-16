10:57, 16 Haziran 2017 Cuma

Kazakistan'ın umudu demiryolları ağı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dünya Ekonomik Forumunda, Kazakistan demiryolu altyapısının kalitesi 136 ülke arasında en iyilerinden sayılarak 26'ncı sırada yer aldı.

Konu ile ilgili açıklamayı Yeni İpek Yolu İş Forumunda konuşan Kazakistan Başbakan Yardımcısı Askar Mamin yaptı. Mamin, "Kazakistan hükümeti Avrasya'nın ulaşım sistemine entegre olmak için yoğun şekilde çalışıyor ve sistemin gelişimi için önemli katkılarda bulunuyor" dedi.

Kazakistan toprakları Avrupa, Orta Asya, Kafkasya ve İran Körfezine geçiş üzerinde önemli bir geçiş noktası durumunda. Kısa süre önce de ülkede Batı ve Doğu yönünde yeni ulaşım yolları açılarak konteynır taşıma trafiğinin artışı sağlandı.

Yeni İpek Yolu İş Forumunun konusu Avrasya kıtalararası yolları taşımacılık ve lojistik sistemlerinin geliştirilmesi idi.