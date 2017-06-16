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12:17, 16 Haziran 2017 Cuma
Orta Asya
11:44, 16 Haziran 2017 Cuma

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Özbekistan TAPI'ye katılmak istiyor
Özbekistan TAPI'ye katılmak istiyor

Türkmenistan'dan, Hindistan ve Pakistan'a doğalgaz taşıyacak olan TAPİ projesine katılmak için Özbekistan hükümeti de ön çalışmalara başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Özbekistan'ın Uzbekneftegaz şirketinin başkanı Alisher Sultanov, Uluslararası Basın Kulübü'nde düzenlediği toplantıda ülkesinin Türkmenistan'dan Hindistan ve Pakistan’a uzanan TAPI (Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan boru hattı) projesine katılma olanaklarını incelediğini söyledi.

Sultanov TAPI'ya katılma konusunun Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev’in Türkmenistan'a ziyareti sırasında gündeme geldiğini söyleyerek, "Türkmen tarafı bize TAPI projesine katılmak için bir teklif yaptı. Devlet Başkanımız da şirketimize konuyu inceleme talimatı verdi” dedi.

TAPI Orta Asya'dan Pakistan ve Hindistan'a doğalgaz nakli yapacak olan önemli bir ekonomik proje. Proje komşu tüm ülkelerde heyecan yaratmakla birlikte bu projenin gerçekleşmesini zorlaştıran bazı bölgesel sorunlar henüz aşılabilmiş değil.

TAPI gaz taşıma projesi yılda 33 milyar metreküp gaz taşınmasını öngörüyor. Borunun uzunluğu bin 814 kilometre olacak. Bunun 214 kilometresi Türkmenistan topraklarından, 774 kilometresi Afganistan, 826 kilometresi ise Pakistan üzerinden geçecek.

 



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