Bank Asya yöneticilerinden 42'sine gözaltı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Bank Asya'ya yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 78 şüpheliden 42'si yakalandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, Bank Asya'nın 2014 sonrası ile TMSF'ye devredilmesine kadar olan dönemde görev yapan aralarında üst düzey yönetici, genel müdür ve müdür yardımcılarının da bulunduğu 87 kişi hakkında 'terör örgütüne üye olma' ve 'terör örgütüne finans sağlama' suçlarından soruşturma yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında savcılığın talebi üzerine aralarında Ali Çelik, Fahrettin Soylu, İzzet Akyar, Ahmet Beyaz, Hakan Fatih Büyükadalı, Mehmet Fatih Özkan'ın da bulunduğu 78 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 7 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda 42 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde arama yapılıyor.
Şüphelilerden 5'inin başka suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlenirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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