ABD, Küba'ya yardımları kesiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Miami'de Küba politikasındaki değişiklikleri kamuoyuna açıklayacağını duyurdu. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, Amerikan vatandaşlarının Küba'ya seyahatlerine ilişkin düzenlemelerin sertleştirilmesi ve turizm şirketlerinin faaliyetlerinin kısıtlanmasının yanı sıra Küba ordusuna yapılan ödemelerin de durdurulması planlanıyor.
Cumhuriyetçiler bu kısıtlamalarla eski Başkan Barack Obama’nın Küba ile yakınlaşma politikalarından kısmen geri adım atmış oluyor. Ancak kısıtlamalar yakınlaşma politikasından tamamen geri bir dönüş özelliği taşımıyor.
ABD vatandaşları belirli koşullar altında Küba’ya seyahat etmeye devam edebilecek. Örneğin aile fertlerini ziyaret ya da kültürel, dini ve akademik bir değişim programı söz konusu olduğunda. Trump hükümeti, ABD vatandaşlarının seyahat acentalarını devre dışı bırakarak kendilerinin Küba’ya seyahat organize etme imkanını ortadan kaldırmak istiyor. Obama yönetimi 'People to People' olarak da bilinen kişisel organizasyonlara geçen yıl izin vermişti.
Trump Ekonomi Bakanlığı ve diğer yetkili kurumların Küba ordusu ve istihbarat servisine doğrudan ödeme yapılmasının yasaklanması için gerekli tedbirleri almasını istiyor. Bundan Küba’daki turizm branşının da etkilenmesi bekleniyor. Zira ülkenin en büyük seyahat şirketi Gaviota gibi Küba’daki birçok turizm şirketi ordunun elinde bulunuyor. Ayrıca turistik bölgelerdeki birçok otelin kurulu olduğu araziler de askeri bir holdinge ait.
ABD hükümeti, Küba ile diplomatik ilişkilerin sürdürülmesini istiyor. Bu kapsamda 2015 yılında yeniden açılan başkent Havana’daki ABD Büyükelçiliği açık kalmaya devam edecek.
Trump Küba politikaları ile ABD firmalarına zarar vermek de istemiyor. Beyaz Saray yetkilisi, ABD hava yolları ve gemi seyahat şirketlerinin Küba’ya uçuş ve deniz yolculuklarını sürdürebileceklerini bildirdi.
Trump'ın söz konusu kısıtlamaları Miami’de açıklayacak olmasının sembolik bir önemi de var. Kent Havana’nın sadece birkaç yüz kilometre uzağında bulunuyor ve Kübalı sürgünlerin de kalesi kabul ediliyor.
Obama'nın Başkan olduğu 2015 yazında, yaklaşık 50 yıllık aradan sonra ABD-Küba arasında diplomatik ilişkiler yeniden başlatılarak ABD’nin Küba politikalarında tarihi bir dönemeç yaşanmıştı. Obama'nın 2016 yılının mart ayında Havana’ya yaptığı ziyaretin ardından da iki ülke arasında direkt uçuş seferleri başlatılmıştı.
Selefi Obama’nın Küba ile yakınlaşma politikalarını ilk başlarda destekleyen Trump, daha sonra iki ülke arasında "zayıf bir anlaşmadan" bahsetmiş ve Küba’nın reformlarının yeterince inandırıcı olmadığını söylemişti.
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